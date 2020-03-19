Сектор туризму є одним із найбільш постраждалих у світі через коронавірус

Маріана Олеськів у час пандемії коронавірусу та карантину в Україні зізналась, що всі країни світу вже потерпіли від туристичної кризи. Україна – не виключення. Щоб вийти з фінансової прірви, її агентство вже почало розробляти шляхи для вирішення проблем.

За словами Маріани Олеськів, галузь туризму сьогодні перебуває у непростій ситуації. В той час як Уряд та Парламент працюють над забезпеченням непоширення коронавірусу та поверненням громадян України додому, вона та її агентство вирішують питання з готелями і туристичними операторами.

Цікаво Скільки українців повернулися додому після закриття кордонів

Голова Державного агентства розвитку туризму України додала, що сектор туризму у світі є найбільш постраждалим через спалах коронавірусу. Відтак це може призвести до послаблення світової економіки, а також до "геополітичної, соціальної та торговельної напруженості, та нерівномірної ефективності серед основних виїзних ринків подорожей".

Україну, як і весь світ, не оминула ця криза. І всі проблеми галузі як ніколи стали видимими усім. Всі хто працює в туризмі знають важливість галузі, але немає жодних релевантних даних, щоб сьогодні їх озвучувати в проханнях про підтримку галузі в скрутні часи,

– наголосила на своїй фейсбук-сторінці Олеськів.

Через неприйнятий раніше Закон про туризм, у туристів, туроператорів та агентів виникає чимало питань, тому жінка разом з народним депутатом Дмитром Налетовим та іншими фахівцями вже почала працювати над системними змінами у галузі. Держагентство розвитку туризму також чекає ідей від українців, які можуть надсилати свої пропозиції на електронну пошту.