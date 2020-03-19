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Сектор туризму є одним із найбільш постраждалих у світі через коронавірус

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Сфера туризму у світі постраждала найбільше / Фото з відкритих джерел

Маріана Олеськів у час пандемії коронавірусу та карантину в Україні зізналась, що всі країни світу вже потерпіли від туристичної кризи. Україна – не виключення. Щоб вийти з фінансової прірви, її агентство вже почало розробляти шляхи для вирішення проблем.

За словами Маріани Олеськів, галузь туризму сьогодні перебуває у непростій ситуації. В той час як Уряд та Парламент працюють над забезпеченням непоширення коронавірусу та поверненням громадян України додому, вона та її агентство вирішують питання з готелями і туристичними операторами.

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Голова Державного агентства розвитку туризму України додала, що сектор туризму у світі є найбільш постраждалим через спалах коронавірусу. Відтак це може призвести до послаблення світової економіки, а також до "геополітичної, соціальної та торговельної напруженості, та нерівномірної ефективності серед основних виїзних ринків подорожей".

Україну, як і весь світ, не оминула ця криза. І всі проблеми галузі як ніколи стали видимими усім. Всі хто працює в туризмі знають важливість галузі, але немає жодних релевантних даних, щоб сьогодні їх озвучувати в проханнях про підтримку галузі в скрутні часи,
– наголосила на своїй фейсбук-сторінці Олеськів.

Через неприйнятий раніше Закон про туризм, у туристів, туроператорів та агентів виникає чимало питань, тому жінка разом з народним депутатом Дмитром Налетовим та іншими фахівцями вже почала працювати над системними змінами у галузі. Держагентство розвитку туризму також чекає ідей від українців, які можуть надсилати свої пропозиції на електронну пошту.

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Подорожі
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