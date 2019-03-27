Селена або Хейлі: Джастін Бібер неочікувано зізнався у коханні до екс-дівчини

Популярний співак Джастін Бібер, який оголосив про паузу в музичній кар'єрі, захистив свою дружину Хейлі Болдуін від хейтерів у соціальних мережах, водночас хлопець зізнався у коханні до колишньої дівчини Селени Гомес.

Так, днями Джастін опублікував знімок Хейлі на своїй сторінці в Instagram. Одна із шанувальниць написала у коментарях, що насправді Бібер не кохає Болдуін і одружився на ній лише для того, щоб повернути екс-дівчину Селену Гомес.

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Співак розізлився на подібний коментар і дав розгорнуту відповідь, де назвав слова користувача у мережі "повним абсурдом".

Ти незріла людина. У тебе є акаунт, з якого ти пишеш образи мені і моїй дружині. Це все абсолютний абсурд! Навіщо мені присвячувати все своє життя комусь, одружитися, щоб нібито повернути свою колишню? Нормальна людина не говорить і не думає так, тобі повинно бути соромно. Я кохав і кохаю Селену, вона завжди буде займати особливе місце в моєму серці, але я повністю закоханий в свою дружину, і вона найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. Той факт, що ти хочеш присвятити свій день ненависті, багато що говорить про тебе,

– відповів Джастін Бібер.

Крім того, співак додав, що не буде відповідати на повідомлення на зразок "Селена краще для нього".

"Ви не маєте жодного уявлення про моє життя і про те, що добре для мене. Хейлі – моя дружина, якщо тобі це не подобається – ти не підтримуєш мене, а якщо ти не підтримуєш мене – ти не мій фанат і нехороша людина", – додав Бібер.



Коментар Джастіна Бібера про Хейлі / Instagram / Скріншот

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін?Про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.



Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів. Ймовірно, після весілля пара оселиться в розкішному будинку.