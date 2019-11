Селена Гомес перенесла панічну атаку перед виступом на American Music Awards

Американська зірка Селена Гомес, схоже, ще досі бореться з наслідками депресії, оскільки перед виступом грандіозної музичної премії American Music Awards вона пережила панічну атаку.

Перед виходом на сцену премії в Лос-Анджелесі 25 листопада зірка ледь опанувала себе. За словами інсайдера видання ENews!, вона відчула велике напруження у собі та приступ паніки.

У Селени виразно була тривога і напад паніки, перш ніж вона вийшла, і вона з великими зусиллями змушувала себе піднятись на сцену,

– поділилось джерело.

Інший інсайдер видання People також підтвердив цю інформацію, втім сама зірка чи її представники не коментували інциденту.

"У неї чітко стався напад паніки. Вона нервувала. Вона не була на сцені два роки, і це важлива пісня в її кар'єрі. Вона дійсно хотіла її донести людям", – повідомили в People.

Дивіться виступ Селени Гомес на American Music Awards 2019:

Відомо, що на сцені American Music Awards 27-річна Селена виконала нещодавно презентовану пісню Lose you to love me, у якій, начебто, йдеться про її колишні стосунки з Джастіном Бібером. Після виступу Селена подякувала підписникам в інстаграмі, що підтримували її у найважчі періоди життя: "Приємно повернутись. Дякую всій моїй команді і фанатам, які підтримують мене"

Що відомо про депресію Селени Гомес?Проблеми з психічним здоров'ям у 26-річної співачки розпочалися на початку 2018 року. Саме тоді в іноземних ЗМІ почали говорити про депресію Селени Гомес, однак підтвердження інформації журналісти отримали в лютому 2018 року. Саме тоді дівчина проходила курс лікування у психіатричній лікарні.

Шанувальники підозрюють, що психічне здоров'я Селени погіршилося через низку певних проблем у її житті: розставання з бойфрендом виконавцем The Weeknd, примирення і черговий розрив стосунків з Джастіном Бібером, нові стосунки хлопця і хвороба під назвою "вовчок", через яку їй довелось погодитися на трансплантацію нирки.

Після цього у вересні 2018 року 26-річна Селена Гомес повідомила про те, що покидає соціальні мережі на невизначний час. За період відсутності вона активно відпочивала і проводила час зі своїми друзями на свіжому повітрі. Наразі вона повернулась до музичної кар'єри та анонсувала вихід нового альбому на початку 2020-го.