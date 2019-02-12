Селена Гомес похизувалася помітно пишнішими формами в купальнику

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Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram/ @selenagomez

Після повернення до соціального життя 26-річна співачка Селена Гомес почала активніше ділитися новими світлинами зі своїми шанувальниками. Так, напередодні зірка опублікувала фото з подругами з відпочинку на березі моря.

В середині січня зірка повідомила своїм "фоловерам", що після чотиримісячної перерви повертається в соціальні мережі. Наприкінці місяця вона представила нову пісню, в якій розповіла про свої пережиття під час депресії, а напередодні опублікувала перші фото з відпочинку з подругами.

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Шанувальники Селени Гомес дуже раді, що їхній кумир нарешті повернулася до активного соціального життя. Знаменитість опублікувала декілька знімків, на яких вона і її подруги одягнуті в білі купальні костюми, весело проводячи час на узбережжі.

Моя найкраща подруга виходить заміж, тому ми святкували її дівич-вечір! Майбутня пані Лопес,
– прокоментувала фото співачка.

Однак окрім її частішої появи в Instagram, прихильники також помітили її помітно пишніші форми. Ймовірно, причиною цього стали медикаменти, які Селена Гомес приймала під час лікування у психіатричній лікарні.

Селена Гомес
Селена Гомес і її подруга / Instagram / @selenagomez

Селена Гомес
Селена Гомес і її подруга / Instagram / @selenagomez

Селена Гомес
Селена Гомес з подругами на дівич-вечорі / Instagram / @selenagomez
 

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Теги: LifeStyle Музика Селена Гомес
Джерело: 24 канал
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