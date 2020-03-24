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Селена Гомес показала, як правильно мити руки: відео

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Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

Популярна американська виконавиця Селена Гомес також дотримується карантину. Зірка продемонструвала прихильникам, як правильно мити руки та закликала дбати про себе.

Коронавірус вніс корективи у життя не тільки пересічних людей, а й зірок світового шоу-бізнесу. Довелося скасувати усі заплановані концерти, тому тепер артисти проводять онлайн-виступи. Також на своєму прикладі вони показують, як потрібно діяти в умовах карантину. Селена Гомес опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео, на якому показала, як правильно мити руки.

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Селена підтримала флешмоб, який запустили знаменитості. Вони навчають прихильників ретельному миттю рук, яке допоможе зменшити ризик інфікування Covid-19.

Необхідно мити руки якомога частіше, не менше двадцяти секунд, ретельно намилюючи не тільки внутрішню сторону долоні, але і тильну. Не забувайте також про місця між пальцями і під нігтями,
– написала Гомес під відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

Зазначимо, станом на 23 березня, у світі підтвердили понад 373 000 випадків зараження коронавірусом. Понад 16 000 людей померли, більше за 101 000 одужали. Людей закликають залишатися вдома та дотримуватися правил гігієни, які можуть убезпечити від інфікування.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Селена Гомес
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