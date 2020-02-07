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Селена Гомес постала на червоній доріжці в дискомфортній сукні: фото

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Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

Досить часто, аби приголомшити шанувальників власними образами, голлівудським зіркам доводиться нехтувати особистим комфортом. Проте не лише пишні сукні та високі підбори можуть створювати незручності знаменитостям на світських заходах. Селена Гомес довела, що навіть мінісукня спроможна обмежити рухи.

Після того, як зірка повернулася до творчості після п'ятирічної паузи, випустивши студійний альбом Rare, до неї прикуті погляди шанувальників у всьому світі, а її публічні виходи викликають чималий резонанс у мережі. Вчора, 6 лютого, 27-річна американська акторка та співачка стала гостею церемонії Hollywood Beauty Awards 2020. На червоній доріжці вона постала у ніжному образі. 

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Перед спалахами камер знаменитість сміливо позувала у вбранні та сріблястих босоніжках на високих підборах, які підкреслили її стрункі ноги та тендітну фігуру. Вона одягла мінісукню персикового кольору без брительок з лаконічними бантиками, що дозволило їй оголити плечі та декольте. Look Селена доповнила легкою високою укладкою та кораловою помадою. 

селена гомес
Селена Гомес на церемонії Hollywood Beauty Awards 2020 / Getty Images

Впродовж тривалого часу над образами голлівудської знаменитості чаклують імениті майстри: за гардероб зірки відповідає Кейт Янг, за макіяж – візажист Ханга Ванг, а за укладку – перукар Марісса Марино. Проте, судячи з усього, часом модним помічникам співачки значно важливіше, щоб красуні вдалося прикувати до себе увагу всіх присутніх стильним виходом, аніж її комфорт.

Так, настрій Селени Гомес значно погіршився, як тільки вона покинула червону доріжку заходу. Адже впродовж церемонії вона не могла почуватися вільно, всі її рухи обмежували приспущені рукава сукні та відверте декольте. Мережею розлетілося відео, на якому стиліст зірки запитує, чому вона сидить так скуто. На що дівчина зі сумом відповіла: "Тому що я не можу поворушити руками!"

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Селена Гомес Модні бренди Стиль і мода
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