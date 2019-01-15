Селена Гомес повернулася в соціальні мережі після психічної хвороби: зворушливе звернення

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Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram/ @selenagomez

Знаменита американська співачка на деяких час припинила свою активність у соціальних мережах і присвятила цей час лікуванню і психологічному стану. Через чотири місяці перерви Селена Гомес вирішила відновити своє публічне життя.

Востаннє 26-річна Селена Гомес публікувала фото на своїй особистій сторінці в Instagram у вересні 2018 року. Однак час від часу вона з'являлася на знімках своїх друзів. Так, нещодавно співачка разом з подругами організували кінну прогулянку, а перед Новим роком вона відпочивала на гірськолижному курорті.

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Ймовірно, самопочуття Селени Гомес покращилося, їй вдалося побороти жахливу депресію і вона вирішила, що готова повернутися до соціального життя. Дівчина опублікувала декілька нових знімків на своїй сторінці в Instagram. Під світлинами співачка написала зворушливе звернення до своїх шанувальників.

Минуло багато часу з тих пір, як ми з вами бачилися, але я хотіла б побажати всім щасливого нового року і подякувати вам за вашу любов і підтримку. Минулий рік був безумовно роком саморефлексії, випробувань і зростання. Це ті виклики, які показують вам, хто ви є і що ви здатні подолати. Повірте мені, це не легко, але я пишаюся тим, ким я стаю і з нетерпінням чекаю наступного року. Люблю вас всіх,
– прокоментувала фото Селена Гомес.

Що відомо про депресію Селени Гомес? Вперше про проблеми з психічним здоров'ям Селени Гомес ЗМІ почали говорити ще на початку 2018 року. Журналісти дізнались, що в лютому артистка пройшла двотижневий курс лікування від депресії. Фанати та іноземні видання пов'язували це з низкою проблем, які супроводжують артистку впродовж останніх 1,5 року: розставання з її коханим виконавцем The Weeknd, відновлення та черговий розрив стосунків з Джастіном Бібером та хвороба під назвою "вовчок", через яку вона була змушена погодитись на трансплантацію нирки. Нещодавно зірка також заявила, що покидає соціальні мережі, зокрема, Instagram, на невизначений термін.

11 жовтня стало відомо, що зірка перенесла кілька нервових зривів. Медики прийняли рішення про термінову госпіталізацію Селени Гомес. Однією з причин ушпиталення стало одруження Джастіна Бібера з Хейлі Болдуін.

Теги: LifeStyle Музика Селена Гомес
Джерело: 24 канал
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