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Селена Гомес придбала будинок за 5 мільйонів доларів: фото елітної нерухомості

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Як виглядає будинок Селени Гомес / Instagram / @selenagomez

Фінансове становище американської співачки Селени Гомес значно покращилось. Артистка випустила нову платівку Rare, яка отримала шалений успіх у світі, взяла участь у кількох кінопроєктах і придбала елітний будинок за 5 мільйонів доларів. Як він виглядає зсередини – дивіться у матеріалі.

За даними E! Online, будинок Селени Гомес розташований у знаменитій долині Сан-Фернандо. Загальна площа зіркової нерухомості – 350 квадратних метрів, що не може не вражати. Однак будинок привертає увагу не тільки масштабами, але й історією. 

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Елітний маєток побудували у 80-их роках ХХ століття на замовлення рок-співака Тома Петті та його дружини Джейн Беньо. Згодом його зруйнували зловмисники, влаштувавши моторошну пожежу. Знамените подружжя все відновило та здавало в оренду будинок. У 2017 році інтер'єр нерухомості суттєво оновили, зробивши акцент на середземноморському стилі. Саме в такому вигляді його і придбала Селена Гомес. 


Новий будинок Селени Гомес 

Відомо, що будинок має 6 спалень та 11 ванних кімнат. Окрім цього, під час останнього ремонту дизайнери облаштували 2 дитячі кімнати, очікуючи, що нові власники маєтку матимуть нащадків. 

На фото видно, що кожна з кімнат будинку Селени Гомес є дуже світлою та затишною. Цього дизайнери досягли завдяки кольоровій гамі інтер'єру та великим вікнам. У вітальні та кухні артистки встановили каміни, що також додає атмосферності. А от територію будинку прикрашають фонтани, штучні водоспади та великий басейн. 


Новий маєток Селени Гомес / Рієлторське ​агентство The MLS

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Елітна нерухомість Новини США Селена Гомес Новини нерухомості Зіркова нерухомість
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