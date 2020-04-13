Селена Гомес придбала будинок за 5 мільйонів доларів: фото елітної нерухомості
Фінансове становище американської співачки Селени Гомес значно покращилось. Артистка випустила нову платівку Rare, яка отримала шалений успіх у світі, взяла участь у кількох кінопроєктах і придбала елітний будинок за 5 мільйонів доларів. Як він виглядає зсередини – дивіться у матеріалі.
За даними E! Online, будинок Селени Гомес розташований у знаменитій долині Сан-Фернандо. Загальна площа зіркової нерухомості – 350 квадратних метрів, що не може не вражати. Однак будинок привертає увагу не тільки масштабами, але й історією.
Читайте також: Переїзд Меган Маркл та принца Гаррі: будинок якої голлівудської зірки придбала пара
Елітний маєток побудували у 80-их роках ХХ століття на замовлення рок-співака Тома Петті та його дружини Джейн Беньо. Згодом його зруйнували зловмисники, влаштувавши моторошну пожежу. Знамените подружжя все відновило та здавало в оренду будинок. У 2017 році інтер'єр нерухомості суттєво оновили, зробивши акцент на середземноморському стилі. Саме в такому вигляді його і придбала Селена Гомес.
Новий будинок Селени Гомес
Відомо, що будинок має 6 спалень та 11 ванних кімнат. Окрім цього, під час останнього ремонту дизайнери облаштували 2 дитячі кімнати, очікуючи, що нові власники маєтку матимуть нащадків.
На фото видно, що кожна з кімнат будинку Селени Гомес є дуже світлою та затишною. Цього дизайнери досягли завдяки кольоровій гамі інтер'єру та великим вікнам. У вітальні та кухні артистки встановили каміни, що також додає атмосферності. А от територію будинку прикрашають фонтани, штучні водоспади та великий басейн.
Новий маєток Селени Гомес / Рієлторське агентство The MLS
Читайте також
-
Великий піст 2020: календар харчування на кожен деньсьогодні , 12:23
-
Концерт Андреа Бочеллі у Міланському соборі на Великдень: відеосьогодні , 05:49
-
Анна Різатдінова назвала улюблені фільми, які варто переглянути на карантинісьогодні , 11:25
-
Дизайнерка Донателла Версаче зізналася про труднощі ізоляції: Страждання розбивають моє серцесьогодні , 09:14
-
"Вдома з Олафом": представники Disney створили мультсеріал для дітей на карантинісьогодні , 10:21
-
Донька Міли Йовович розповіла, чи впливають батьки на її кар'єрусьогодні , 10:42