Селена Гомес приголомшливо дебютувала на червоній доріжці Каннського фестивалю: ефектні фото

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Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram / @selena.fandom

Сьогодні, 14 травня, у Франції стартував Каннський кінофестиваль. На масштабний захід прибуло чимало знаменитостей, серед яких 26-річна співачка та акторка Селена Гомес. Зірка зачарувала стильним образом і помітно стрункішими формами.

Близько чотирьох місяців тому Селена Гомес завершила лікування у психіатричній клініці. Після повернення до нормального ритму життя зірка презентувала нову пісню, кліп, а також знялася у фільмі, трейлер якого вже представлено в мережі. А сьогодні, 14 травня, Селена Гомес вперше здійснила вихід на червону доріжку такого масштабного заходу, як Каннський кінофестиваль.

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Причиною її появи стала її роль у фільмі "Мертві не вмирають", над якою працював кінорежисер Джим Джармуш. Перед прихильниками та камерами папараці зірка постала в ефектному костюмі молочного відтінку від Louis Vuitton. Він складався з топа з глибоким декольте та довгої спідниці з високим розрізом. Варто відзначити, що шанувальники помітили помітно стрункіші форми свого кумира. Образ актриси довершив класичний макіяж – стрілки та червона помада, масивні аксесуари, а також трендові срібні босоніжки.

Селена Гомес
Селена Гомес / Getty Images

Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram / @selena.fandom

Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram / @selena.fandom
 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Каннський кінофестиваль Селена Гомес
Джерело: LifeStyle 24
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