Селена Гомес прийшла на американське шоу у речах українського бренду BEVZA

Українських дизайнерів вже вкотре обирають зірки першої величини. Цього разу в центрі уваги постала Селена Гомес в одязі з останньої колекції BEVZA.

Про це повідомила сама засновниця бренду Світлана Бевза на фейсбук-сторінці. Відомо, що Селена Гомес була на програмі The Kelly Clarkson Show телеканалу NBC, де поєднала чорний топ з штанами-кльош синього кольору українського бренду. Речі були представлені в новій колекції осінь-зима 2020/21 на Тижні моди в Нью-Йорку.

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Речі бренду BEVZA, які одягнула Селена Гомес / BEVZA

Крім того, зачіску, яку обрала Селена для цього шоу, порівнюють з образом Рейчел з культових "Друзів". В честь героїні, яка зробила її популярною, зачіску було названо її ім'ям – The Rachel. Стиліст співачки прокоментувала, що на створення образу її надихнула співачка та актриса Голді Хоун.

Варто нагадати, що у 2019 році у біломукомбінезоні BEVZA вийшла заміж актриса Софі Тернер – зірка серіалу "Гра Престолів".