24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Селена Гомес розповіла про першу зустріч з Дженніфер Еністон: знайомство відбулося у ванній

635 Читать новость на русском
Селена Гомес та Дженніфер Еністон / Instagram / @selenagomez

Знаменита американська співачка зізналася, що росла на культовому серіалі "Друзі". Саме тому перша зустріч з кумиром героїнею Рейчел Грін у підлітковому віці назавжди запам'яталася зірці, а захоплення улюбленою акторкою переросло у справжню дружбу між знаменитостями.

Днями Дженніфер Еністон вирішила приміряти роль телеведучої та замінила свою зіркову колегу в ефірі популярної програми "Шоу Елен Дедженерес"на американському телебаченні. Поява акторки викликала справжній резонанс та посилену цікавість глядачів до ексклюзивного випуску.

Гаряча тема: Дженніфер Еністон розіграла прихильників ситкому "Друзі": кумедне відео

Гостею шоу стала 27-річна виконавиця Селена Гомес, яка не стрималася, аби не пригадати кумедну історію знайомства з американською акторкою. Дівчина зізналася, що теж належить до затятих прихильників комедійного ситкому "Друзі", який зробив Дженніфер Еністон всесвітньо відомою. Як з'ясувалося, співачка значно краще пам'ятає цю знакову зустріч, яка відбулася у досить нестандартному місці – ванній кімнаті. 

Ніхто тоді взагалі не знав, хто я така. А ти була у ванній, одягнена в чорну сукню. Я думаю, це був захід Vanity Fair або щось в цьому роді. Ти тільки вийшла з ванної, а моє серце просто зупинилося. Я просто збожеволіла й одразу побігла до мами розповідати їй, що я щойно бачила Дженніфер Еністон,
– радісно пригадала Селена Гомес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

Ця зустріч дала старт для їхньої тривалої та міцної дружби. Дженніфер Еністон пригадала, що співачка була гостею у її домі, де вони разом проводили вечори за піцою. У свою чергу Селена на сторінках власного інстаграму зізналася, що акторка стала визначною фігурою у її житті, та відзначила її чудове почуття гумору й добре серце. 

Вона – сестра, яку всі хотіли б, вона – друг, якого всі заслуговують. Я не знаю кращої людини,
– запевнила Селена Гомес в ефірі програми. 

Селена Гомес в ефірі "Шоу Елен Дедженерес": дивіться відео онлайн 

 

Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
сьогодні
6096
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Еністон Селена Гомес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
25 січня 20:34 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 11278
25 січня 13:00 Педагог, фізик чи таки співак: яку освіту здобули українські артисти – тест
Юлія Михайлова 3310
25 січня 10:25 Як змінювався образ Тіни Кароль за час її кар'єри: фото, які вражають
Юлія Михайлова 13205
25 січня 09:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 6368
24 січня 16:30 Годі примітизувати образ українця, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
Катерина Петренко 1581
Новини
Більше новин
Залиште відгук