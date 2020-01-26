Селена Гомес розповіла про першу зустріч з Дженніфер Еністон: знайомство відбулося у ванній

Знаменита американська співачка зізналася, що росла на культовому серіалі "Друзі". Саме тому перша зустріч з кумиром героїнею Рейчел Грін у підлітковому віці назавжди запам'яталася зірці, а захоплення улюбленою акторкою переросло у справжню дружбу між знаменитостями.

Днями Дженніфер Еністон вирішила приміряти роль телеведучої та замінила свою зіркову колегу в ефірі популярної програми "Шоу Елен Дедженерес"на американському телебаченні. Поява акторки викликала справжній резонанс та посилену цікавість глядачів до ексклюзивного випуску.

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Гостею шоу стала 27-річна виконавиця Селена Гомес, яка не стрималася, аби не пригадати кумедну історію знайомства з американською акторкою. Дівчина зізналася, що теж належить до затятих прихильників комедійного ситкому "Друзі", який зробив Дженніфер Еністон всесвітньо відомою. Як з'ясувалося, співачка значно краще пам'ятає цю знакову зустріч, яка відбулася у досить нестандартному місці – ванній кімнаті.

Ніхто тоді взагалі не знав, хто я така. А ти була у ванній, одягнена в чорну сукню. Я думаю, це був захід Vanity Fair або щось в цьому роді. Ти тільки вийшла з ванної, а моє серце просто зупинилося. Я просто збожеволіла й одразу побігла до мами розповідати їй, що я щойно бачила Дженніфер Еністон,

– радісно пригадала Селена Гомес.

Ця зустріч дала старт для їхньої тривалої та міцної дружби. Дженніфер Еністон пригадала, що співачка була гостею у її домі, де вони разом проводили вечори за піцою. У свою чергу Селена на сторінках власного інстаграму зізналася, що акторка стала визначною фігурою у її житті, та відзначила її чудове почуття гумору й добре серце.

Вона – сестра, яку всі хотіли б, вона – друг, якого всі заслуговують. Я не знаю кращої людини,

– запевнила Селена Гомес в ефірі програми.

Селена Гомес в ефірі "Шоу Елен Дедженерес": дивіться відео онлайн