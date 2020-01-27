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Селена Гомес розповіла, що у стосунках із Джастіном Бібером почувалася жертвою

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Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

Популярна американська виконавиця Селена Гомес у відвертому інтерв'ю розповіла чому у неї не було стосунків після розставання із Джастіном Бібером. Також співачка зізналася, що була жертвою емоційного насильства.

27-річна Селена розійшлася з канадським попспіваком та актором Джастіном Бібером близько двох років тому. Ці стосунки були найдовшими в житті Селени, тому вона часто згадує про той період, коли була разом із Джастіном.

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Днями зірка завітала до радіостанції National Public Radio, в ефірі якої заявила, що у стосунках із Бібером почувалася жертвою.

Я не хочу проявляти неповагу, але я дійсно почувалася жертвою. Це було емоційне насильство. Я зрозуміла це тільки тоді, коли подорослішала. Мені довелося проаналізувати ті рішення, які я ухвалювала. Мені не хотілося б провести все життя в розмовах про це, але я справді пишаюся тим, що тепер стала сильнішою, ніж коли-небудь, і змогла знайти спосіб достойно вийти із цієї ситуації,
– коментує стосунки з Джастіном Селена.

Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

Співачка також зізналася, що її новий трек Lose You To Love Me із альбому Rare справді присвячений колишньому коханому Джастіну Біберу.

Я дуже пишаюся цією піснею. В тих стосунках мені не вистачало поважного завершення і я це прийняла. Проте мені потрібно було дещо виговорити і я знайшла спосіб. Це пісня не про ненависть. Це пісня, в якій я кажу: "В мене було щось прекрасне і я ніколи цього не заперечувала. Це було дуже складно і я рада, що все завершилося",
– каже Селена.

Селена Гомес
Селена Гомес на концерті / Instagram / @selenagomez

Зараз серце Селени Гомес вільне, на відміну від її екскоханого, який одружився в 2018 році з моделлю Гейлі Болдвін.

Джастін Бібер та його дружина
Джастін Бібер та його дружина Гейлі Бібер/ Instagram / @haileybieber

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Селена Гомес Зіркові романи Голлівуд
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