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Селена Гомес розсекретила вартість рекламного поста: сума вас приголомшить

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Селена Гомес розсекретила вартість рекламного поста / Instagram / @selenagomez

Знаменита виконавиця подала судовий позов на творців віртуальної гри, які незаконно використали її образ. Селена Гомес вимагає матеріальної компенсації у розмірі 10 мільйонів доларів. Аби виправдати таку колосальну суму, зірка зізналася, що вартість її рекламного посту становить 800 тисяч доларів.

27-річна американська співачка повернулася до музичної кар'єри після тривалої творчої паузи. Проте за п'ять років мовчанки ім'я Селени Гомес не зникало зі сторінок світової преси. Вона продовжувала розвивати особистий бренд, який сьогодні приносить їй чималі прибутки.

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Так, артистка не стала миритися з тим, що творці відеогри Clothes Forever – Styling Game відтворили персонажа з ідентичним іміджем без її відома. Селена Гомес подала на компанію до суду та наголосила, що вони незаконно екранізували її обкладинку для глянцю Flare у комерційних цілях.

Співачка заявила, що її поява серед додатків App Store шкодить кар'єрі та спонсорським пропозиціям. Вона вимагає матеріальну компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів, що становить понад 270 мільйонів гривень. 

Щоб виправдати у суді таку приголомшливу суму, Селені Гомес довелося розсекретити деталі своєї співпраці з іншими рекламодавцями. Вона оголосила, що вартість одного спонсорського посту становить близько 800 тисяч доларів – понад 21 мільйон гривень!!! Доходу, який співачка отримує від свого імені, можуть позаздрити імениті зіркові колеги. Наприклад, рекламний інстаграм-допис Меган Маркл та принца Гаррі експерти оцінюють значно дешевше – у 2,5 мільйони гривень, а герцогів Кембриджських – вдвічі менше. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Селена Гомес
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