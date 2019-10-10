Селена Гомес відновила стосунки з ексбойфрендом Найлом Гораном, – ЗМІ

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Селена Гомес і Найл Горан
Селена Гомес і Найл Горан / Колаж: LifeStyle 24

Фанати 27-річної Селени Гомес підозрюють, що нарешті можуть порадіти за свого кумира. У мережі обговорюють ймовірний роман співачки та її колишнього бойфренда Найла Горана.

Близько тижня тому у мережі з'явилося фото з Селеною Гомес та Найлом Гораном, після якого західні ЗМІ накрила хвиля обговорень щодо їхнього ймовірного роману.

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Велика компанія друзів разом зі зірковими ексзакоханими сходили повечеряти в один із ресторанів Лос-Анджелеса. На спільному фото Найл Горан ніжно обійняв Селену за плече, а вона романтично усміхалася в об'єктив.

Селена Гомес роман
Селена Гомес в компанії Найла Горана та інших друзів / Instagram / @selena_selentor

Однак, якщо для деяких фанатів цей жест був подібний до дружнього, то після цього в мережі з'явилися фото акторки поруч з будинком її колишнього бойфренда. На світлинах від папараці Селена Гомес вийшла з машини, забравши з неї пакети з продуктами, а також велику сумку від Louis Vuitton, наповнену речами. Вона відправилася до будинку колишнього хлопця, не помітивши, що за нею слідкують папараці.

Селена Гомес
Селена Гомес поруч з будинок ексбойфренда / Колаж: LifeStyle 24

Також знаменитості провокують чутки про роман на своїй сторінках в інстаграмі, публікуючи загадкові фото на адресу один одного.

Найл горан
Найл Горан в інстаграм-сторіс 

Селена Гомес
Інстаграм-сторіс Селени Гомес 
 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Зіркові романи Селена Гомес
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