Селена Гомес випустила зворушливу пісню про розставання з Джастіном Бібером: відео

Після довгої перерви популярна співачка Селена Гомес випустила нову пісню із зворушливою назвою "Lose You To Love Me" (українською – "Втратити тебе, щоб покохати себе"). Фанати одразу побачили в пісні слова, які натякають на її тяжке розставання з співаком Джастіном Бібером.

Сама ж Селена Гомес написала, що натхненням для цієї пісні стало багато подій, які відбулися в її житті з тих пір, як вона випустила свій останній альбом.

"Я хочу, щоб люди відчували надію і щоб ви знали, що можна стати кращою і більш сильною версією себе", – емоційно зазначила співачка і подякувала фанатам за підтримку.

Дивіться кліп на пісню Селени Гомес "Lose You To Love Me":

Цікаво, що у пісні є доволі інтригуючі рядки: "Ти зламав мене, тепер я це бачу. Через два місяці ти знайшов нам заміну" (You tore me down and now it's showing, in two months you replaced us). Шанувальники наголошують, що це слова про чергове розставання Селени і Джастіна, адже через кілька місяців після розриву взаємин артист встиг зав'язати роман з Гейлі Болдуін, яка тепер стала його дружиною.

Що відомо про стосунки Селени Гомес та Джастіна Бібера?

Їхня пара – одна з найвідоміших пар Голлівуду, за якими слідкували мільйони прихильників. Кохання Селени та Джастіна було прикладом для наслідуваня, а коли їхня любов зазнала поразки – з ними плакали усі, хто бачив цю пару в далекому майбутньому.

Знайомство зіркової пари відбулося у 2010 році. Тоді ще Бібер та Гомес не були такими популярними, тож поява на світських заходах загадкової пари, за словами ЗМІ, була не більшою, аніж піар-хід для того, аби зацікавити аудиторію. Проте через рік папараці підловили підлітків на відпочинку, коли вони трималися за руки. З цього часу пара почала приковувати до себе увагу журналістів, фотокамер та шанувальників.



Джастін Бібер та Селена Гомес були популярною парою

З 2012 до 2018 року інтернет-видання та газети не встигали замінювати заголовки від "Селена Гомес та Джастін Бібер розлучилися" до "Селена Гомес та Джастін Бібер знову разом". Незабутні побачення, оберемки квітів, дорогі подарунки оберталися слізьми, самотністю та шаленим розчаруванням. Після остаточного завершення стосунків у ЗМІ довго писали про те, що пара ніяк не може забути свого першого справжнього кохання.

До того ж, у 2018 році співачку Селену Гомес раптово госпіталізували до психіатричної лікарні через депресію. Вразила ця новина і її екскоханого Джастіна Бібера, який не стримав сліз.