Селена Гомес вперше прийшла на кіноподію з молодшою сестрою: чарівні фото

Голлівудська акторка та популярна співачка Селена Гомес активно відбудовує свою кар'єру після лікування депресії. Знаменитість взяла участь у презентації мультфільму "Крижане серце 2" (Frozen 2), куди прийшла зі своєю молодшою сестрою Грейсі Елліот.

7 листопада у Лос-Анджелесі відбулась довгоочікувана прем'єра "Крижаного серця 2". Мультфільм привернув увагу мільйонів кіноманів, адже автори проєкту продовжили відому історію принцес Анни та Ельзи. Тому на презентацію новинки Disney завітало чимало голлівудських зірок та журналістів. Серед запрошених гостей була й Селена Гомес, яка прийшла на світський захід зі своєю 6-річною сестрою Грейсі.

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Перед камерами обидві красуні постали в однаковому вбранні від Marc Jacobs. Образ Селени Гомес та її сестри складався зі світлої сукні з квітковим принтом та накидки, прикрашеної пір'ям і великими паєтками. Талію дівчата підкреслили тоненьким ремнем.

Мабуть, Грейсі – велика прихильниця мультфільму "Крижане серце", адже на червоній доріжці вона з Селеною Гомес відтворила образи головних героїнь. Американки були заплетені у стилі Анни і Ельзи та демонстрували особливо ніжні стосунки перед камерою.

Сподіваюсь, що я офіційно – найкраща старша сестричка. Вона (Грейсі, – LifeStyle 24) пережила найкращий день у житті. "Крижане серце 2" було дивовижне,

– прокоментувала Селена Гомес.

Окрім Селени Гомес та її сестри, на презентацію "Крижаного серця 2" прийшли голлівудські зірки, які брали участь в озвучуванні героїв мультфільму. Зокрема, Еван Рейчел Вуд та Крістен Белл, які засвітили розкішні вечірні сукні.

Що відомо про "Крижане серце 2"?

Новинка кіно стане продовженням оскароносного мультфільму про сестер Анну і Ельзу, який вийшов у 2013 році. У центрі сюжету – життя в королівстві Ерендел, яким править королева з надздібностями. Після чималих випробувань у місті панує гармонія, а Ельза і Анна займаються благоустроєм та міжнародною політикою. Така ідилія завершиться, коли дівчата стикнуться з новими випробуваннями: вони дізнаються таємницю смерті своїх батьків та секрети дару Ельзи.



Прем'єра мультфільму запланована на 21 листопада 2019 року. "Крижаному серцю 2" пророкують чималий успіх, адже перші тизери зібрали мільйонні перегляди на ютуб-каналі студії Disney.