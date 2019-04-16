Селена Гомес заспівала на фестивалі Coachella

Американська співачка і акторка Селена Гомес вперше після повернення до нормального життя наважилася вийти на велику сцену. 26-річна зірка неочікувано для відвідувачів виступила на одному з наймасштабніших музичних фестивалів Coachella.

Музичний фестиваль Coachella, який ще називають наймоднішою музичною подією, розпочався у п'ятницю, 12 квітня. За декілька днів заходу на одній із наймасштабніших сцен світу виступило чимало популярних виконавців, серед яких Аріана Гранде, Сабріна Клаудіо, Джанелл Моне та інші. Однак найбільшою несподіванкою для відвідувачів фестивалю став виступ Селени Гомес.

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Нещодавно знаменитість вилікувала затяжну депресію, після якої помалу повертається до звичного темпу. За декілька місяців після відновлення вона знялася у кампанії для бренду сумок, випустила першу пісню і знялася у фільмі.

Тепер прийшла черга повертатися на велику сцену. І найкращим варіантом, на думку Селени Гомес, став фестиваль Coachella. На музичному заході зірка виконала свій легендарний хіт Taki Taki разом зі співачкою Cardi B і ді-джеєм Snake і Ozuna.