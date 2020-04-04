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Селена Гомес зізналася, яке психічне захворювання у неї діагностували

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Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

Популярна американська співачка та акторка Селена Гомес довго страждала після розриву стосунків з Джастіном Бібером. Артистка зізналася, що в цей період пережила біполярний розлад.

Розставання з коханою людиною часто приводять до депресії, з якою важко впоратися самому. Виконавиця Селена Гомес на собі відчула усвесь біль розставання та поділилася, що воно привело до сумних наслідків. Про психічне захворювання Селена відверто розповіла у прямому ефірі в інстаграмі, який провела разом із співачкою та акторкою Майлі Сайрус.

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27-річна артистка вирішила розповісти шанувальникам правду про стан свого здоров'я. Як зізнається Селена, у 2018 році її госпіталізували із серйозним психічним розладом. Після цього зірка знову зверталася до спеціалістів, оскільки не могла впоратися із подіями, які відбувалися в її особистому житті. Лікарям не одразу вдалося виявити хворобу, але врешті-решт їй поставили діагноз "біполярний розлад".

Про це не прийнято говорити. Прийнято завжди виглядати крутим. Але я бачу, як в дітях, підлітках і дорослих накопичується злість через неможливість обговорити це,
– розповіла Гомес.

Відверту розмову Селени та Майлі прихильники опублікували у твіттері.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Психологія Селена Гомес
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