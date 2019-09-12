Селена Гомес зробила сюрприз учням та вчителям, відвідавши свою школу: відео

Відома американська акторка і співачка Селена Гомес вирішила показати своїм прихильникам, що вона така ж сама людина, як і вони. 27-річна зірка навідалася до навчального закладу, де провела своє дитинство, і поспілкувалася з учнями і вчителями.

Про несподіваний візит 27-річної Селени Гомес у школу в Техасі, де вона навчалася, повідомляє видання People.

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Після прибуття на місце зірка сама повідомила учням навчального закладу, що вона зараз поруч з їхніми класами через гучний зв’язок.

Привіт всім учням Danny Jones Middle School! Каже Селена Гомес,

– сказала акторка.

Селена Гомес не побоялася заглянути в класи, де проходили уроки, та охоче спілкувалася зі своїми фанатами, нікому не відмовляючи в автографі чи спільному фото. Також зірка розповіла про свої шкільні роки, згадавши, як інколи їй було самотньо.

Якщо ви бачите, що хтось із ваших однокласників їсть на самоті в шкільній їдальні, як це було зі мною, просто підійдіть і скажіть "Привіт!" і підбадьорте їх,

– щиро порекомендувала Селена Гомес.

Після цього зірка зустрілася з тренером з баскетболу Стефані Грей. Вчителька також поділилася спогадами про теперішню зірку. За її словами, знаменитість була зразковою ученицею.

У школі Селена була дуже скромною і дуже доброю. При цьому вона була неймовірно працьовитою! Дуже акуратною і вихованою дитиною,

– зазначила викладачка.

Після чого додала, що не сприймала її серйозно і коли школярка покинула школу, сказавши, що знімається у фільмі від Disney, тренер подумала, що це не більше, ніж вигадки чи дитячі мрії.

Дивитися відео візиту Селени Гомес у школу: