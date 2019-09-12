Селена Гомес зробила сюрприз учням та вчителям, відвідавши свою школу: відео

264 Читать новость на русском
Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

Відома американська акторка і співачка Селена Гомес вирішила показати своїм прихильникам, що вона така ж сама людина, як і вони. 27-річна зірка навідалася до навчального закладу, де провела своє дитинство, і поспілкувалася з учнями і вчителями.

Про несподіваний візит 27-річної Селени Гомес у школу в Техасі, де вона навчалася, повідомляє видання People.

Читайте також: Подруга Селени Гомес, яка пожертвувала їй нирку, припинила спілкування зі співачкою

Після прибуття на місце зірка сама повідомила учням навчального закладу, що вона зараз поруч з їхніми класами через гучний зв’язок.

Привіт всім учням Danny Jones Middle School! Каже Селена Гомес,
– сказала акторка.

Селена Гомес не побоялася заглянути в класи, де проходили уроки, та охоче спілкувалася зі своїми фанатами, нікому не відмовляючи в автографі чи спільному фото. Також зірка розповіла про свої шкільні роки, згадавши, як інколи їй було самотньо.

Якщо ви бачите, що хтось із ваших однокласників їсть на самоті в шкільній їдальні, як це було зі мною, просто підійдіть і скажіть "Привіт!" і підбадьорте їх,
– щиро порекомендувала Селена Гомес.

Після цього зірка зустрілася з тренером з баскетболу Стефані Грей. Вчителька також поділилася спогадами про теперішню зірку. За її словами, знаменитість була зразковою ученицею.

У школі Селена була дуже скромною і дуже доброю. При цьому вона була неймовірно працьовитою! Дуже акуратною і вихованою дитиною,
– зазначила викладачка.

Після чого додала, що не сприймала її серйозно і коли школярка покинула школу, сказавши, що знімається у фільмі від Disney, тренер подумала, що це не більше, ніж вигадки чи дитячі мрії.

Дивитися відео візиту Селени Гомес у школу:

 

blog_ava
"Стриптизерки": трейлер і сюжет фільму з Лопес і Cardi B в головних ролях
сьогодні
7188
Теги: LifeStyle Селена Гомес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Міс Україна 2019: фото учасниць конкурсу краси
сьогодні 16:10 Міс Україна 2019: фото учасниць конкурсу краси
2303
Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю
сьогодні 12:12 Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю
1225
Теракти 11 вересня в США: реакція Меланії Трамп і американських зірок на роковини трагедії
11 вересня 20:19 Теракти 11 вересня в США: реакція Меланії Трамп і американських зірок на роковини трагедії
994
Лондонська виставка суконь Dior побила рекорд: ексклюзивні фото і відео
10 вересня 18:33 Лондонська виставка суконь Dior побила рекорд: ексклюзивні фото і відео
Анастасія Манюхіна 1427
Мільйонні статки, стриптизерки та літак для кішки: яким було життя Карла Лагерфельда
10 вересня 12:36 Мільйонні статки, стриптизерки та літак для кішки: яким було життя Карла Лагерфельда
3851
Новини
Більше новин
Залиште відгук