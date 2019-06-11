Селена Гомес з’явилася на прем’єрі фільму "Мертві не вмирають" у розкішній сукні

26-річна Селена Гомес сповна насолоджується світським життям. Напередодні американська зірка прийшла на допрем'єрний показ фільму "Мертві не вмирають" (The Dead Dont Die), що пройшов у Нью-Йорку. Для червоної доріжки одна з головних героїнь картини обрала розкішну чорну сукню.

На початку квітня в мережі з'явився перший трейлер до фільму "Мертві не вмирають" (The Dead Dont Die), у якому Селена Гомес дебютувала після затяжної депресії. А в понеділок, 10 червня, в одному з театрів Нью-Йорка відбувся допрем'єрний показ картини. Головною зіркою вечора стала розкішна Селена Гомес.

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Перед камерами папараці бажана артистка постала у вишуканій чорній сукні широкого крою. Однак вбрання змогло підкреслити усі переваги співачки та акторки. Відкриті плечі, глибоке декольте та довжина до коліна – усі ці деталі водночас зробили весь її образ. Вишуканим акцентом стало пір'я страуса, яким були декоровані рукави сукні. Образ доповнили чорні шльопанці на підборах і довгасті сережки.



Селена Гомес / Getty Images