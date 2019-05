Селфі-веселощі над мертвими: цинічні фото у меморіалі пам'яті жертв Голокосту

Німець єврейського походження Шахак Шапір є автором проекту Yolocaust, який висміює нездорові почуття людей до соцмереж і селфі як їхньої частини .

Справа у тому, що токсична потреба у віртуальні фідбеки штовхає людей робити дурниці або відверто цинічні речі у реальному житті.

Так, німцю набридло спостерігати як сотні туристів і туристок роблять недорочно веселі, кумедні, потішні фото у меморіалі пам'яті жертв Голокосту у Берліні – у комлексі, який збудували, щоб не забувати про 6 мільйонів закатованих людей під час Другої Світової війни.



У меморіальному комплексі встановлено 2700 беннох плит // Shutterstock

Шапір знайшов у соцмережах десятки знімків з людьми, які роблять гімнастичні вправи, всміхаються, стрибають, жонглюють, та порівняв їх з документальними з німецьких концтаборів.

Проект отримав назву Yolocaust від сполучення двох слів. YOLO (You Only Live Once) — ти живеш тільки раз; сленгове трактування – слово, яким виправдовуються люди після того, як зроблять дурницю. І Holocaust – Голокост.

Yolocaust був започаткований у 2017 році. Тоді Шапір пообіцяв, що видалить фото, якщо комусь із героїв або героїнь на них стане соромно. Але проект набув такого розголосу, що знімки-порівняння продублювали сотні світових видань. Тож тепер ці світлини гуляють інтернетом як нагадування про токсичність соцмереж у боротьбі між лайками та людяністю.

В Instagram з'явився акаунт, який у своїх Stories розповідає про жахи Голокосту крізь призму однієї людини – 13-річної Єви Хейман. Серіал заснований на реальних подіях. Дівчинка у 1944 році загинула в Освенцимі. Сценарій писали, спираючись на її щоденник. У ньому Єва детально описала своє життя кількох воєнних місяців. Аби зацікавити молоде покоління історією, проект запустили у незвичному форматі – Instagram-серіал. До речі, знімали його у Львові.