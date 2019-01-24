Селін Діон не змогла стримати сліз на показі Valentino: зворушливе відео

50-річна популярна співачка Селін Діон, яка привернула увагу на Тижні моди у Парижі тим, що з'явилася на публіці у компанії 34-річного танцівника Пепе Муньйоса, 23 січня стала гостею показу знаменитого бренду Valentino Haute Couture весна-літо 2019.

Так, на шоу від Valentino Селін також завітала у супроводі танцівника, який молодший від неї на 16 років.

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Для виходу співачка підготувала розкішний образ з пастельних відтінків, зробивши акцент лише на сумці вишневого відтінку і такого ж кольору туфлі на невисоких падборах.



Селін Діон / Getty Images

Під час показу знаменитість розплакалася. Папараці встигли зазнімкувати цей зворушливий момент.

Селін Діон не втримала сліз на показі Valentino: дивіться відео



Селін Діон і Пепе Муньйос / Getty Images



Селін Діон / Getty Images



Селін Діон і Пепе Муньйос / Getty Images