Селін Діон представила кліп на пісню "Courage": відео

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Селін Діон
Селін Діон / Instagram /@celinedion

Всесвітньо відома канадська попдіва потішила шанувальників розкішним чорно-білим кліпом. Пісня ввійшла до однойменного альбому Селін Діон "Courage", прем'єра якого відбудеться вже сьогодні, 15 листопада. До альбому ввійдуть 12 треків.

Для 51-річної Селін Діон альбом "Courage" стане 12-м в її творчій кар'єрі. Зараз представлені лише 4 треки, які ввійдуть до нього. Проте вже сьогодні ми зможемо почути решту хітів, які приречені на популярність. 

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"Courage" – лаконічний кліп, знятий як чорно-біле кіно. У кадрі Селін Діон з'являється в чорній латексній сукні. Це емоційне відео, сповнене особистими переживаннями та внутрішньою силою. Свій новий альбом співачка присвячує мужності.

Я думаю, що пройшла багато через що. І життя дало мені можливість... знайти внутрішню силу, мужність і продовжувати йти далі. А потім з'явилася пісня під назвою "Courage". У мене не було сумнівів, як назвати альбом,
– поділилася Селін Діон. 

Селін Діон – Courage: дивитися кліп онлайн

Зараз прихильники канадської співачки можуть насолодитися чотирма піснями з альбому "Courage". Всі вони були оприлюднені восени цього року. "Flying on my own", "Lying down" та "Imperfections" по праву можна вважати справжнім откровенням зірки. Хоч автором слів є не сама Селін Діон, та їй вдається надзвичайно влучно передати головний меседж пісень. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Фотоновини Музика
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