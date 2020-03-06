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Селін Діон приголомшила виходом у Нью-Йорку: ефектні фото зірки в стильному кейпі

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Селін Діон у стильному кейпі / Getty Images

Канадська попдіва у свої 51 здатна вражати бездоганним смаком. Селін Діон слідкує за модними трендами та експериментує зі сміливими образами. Так, зірка вирішила заворожити прихильників виходом у Нью-Йорку, відчувши себе справжньою фешн-іконою.

Впродовж останніх тижнів світлини Селін Діон не зникають зі сторінок модних таблоїдів. Вона стала однією з найочікуваніших гостей на Тижнях моди у Європі, демонструючи знання трендів під час кожної публічної появи. Раніше виконавиця показала яскраві зухвалі look зі свого гардеробу, а тепер вирішила віддати перевагу елегантності. Не менш аристократичним було й її позування перед спалахами десятків камер. 

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Селін Діон для світського виходу у Нью-Йорку обрала стильну сукню-кейп довжини міні з принтом "гусяча лапка", який не втрачає свою актуальність впродовж десятиліть. Стрункість співачки підкреслив коричневий пояс з масивними бряжками. Головна деталь її образу – оригінальний капелюшок від світового бренду Eric Javits у тон до вбрання, який знаменитість вдало обіграла під пильним поглядом сотні шанувальників. 

Свій бездоганний аутфіт вона доповнила високими чорними шкіряними чоботами на підборах, які акцентували на її струнких ногах. Серед аксесуарів також великі окуляри з анімалістичним принтом та лаконічні сережки. Проте головна зброя Селін Діон, яка не залишить її поза увагою публіки, – усмішка. 


Селін Діон у стильному кейпі / Getty Images


Селін Діон у стильному кейпі / Getty Images

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода
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