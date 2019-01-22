Селін Діон проводить час з танцівником, молодшим за неї на 16 років: фотофакт

Популярна співачка Селін Діон днями відвідала Тиждень моди у Парижі. Проте не сама поява артистки привернула чималу увагу, а те, хто супроводжував зірку.

Тиждень моди завжди привертає увагу знаменитостей та журналістів. Однак не тільки модні новинки стають приводом для обговорення, але й зіркові гості на шоу.

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Під приціл папараці потрапила 50-річна Селін Діон. На показ нової колекції французького дизайнера вона прийшла у розкішній блискучій сукні, яка оголювала її стрункі ноги та худорляве декольте. Ефектний образ артистка доповнила зібраним у пучок волоссям та взуттям на підборах.

Селін Діон прийшла на захід у супроводі танцівника зі свого шоу-балету. 34-річний Пепе Муньйос допомагав артистці з пальто та навіть поправляв її пікантне декольте. Водночас Селін Діон теж проявляла до іспанця знаки уваги: вона мило гладила його коліно та грайливо поскубала за підборіддя.

Варто зазначити, що це не перший спільний вихід Селін Діон та Пепе Муньйоса. Після показу пара разом покидала готель, що встигли зафіксувати фотографи. Водночас Селін Діон заявила, що має тільки дружні стосунки з танцівником. Співачка делікатно взяла під руку танцівника та не відходила від нього під час прогулянки.



Селін Діон з танцівником Пепе Муньйосом / Getty Images