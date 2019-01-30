Селін Діон вразила черговим виходом у епатажному вбранні: яскраві фото

Іноземні ЗМІ і репортери не встигають слідкувати за зміною вбрань Селін Діон під час Тижня моди в Парижі. Однак цього разу 50-річна співачка перевершила сама себе.

Нещодавно Селін Діон продемонструвала байкерський "лук" разом зі своїм 34-річним супутником, який супроводжував її на Тижні моди в Парижі. Після декількох її виходів у столиці Франції в мережі почали активно обговорювати її надмірну худорлявість, як для 50-річної жінки.

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Для свого нового виходу на вулиці Парижа поп-співачка обрала об'ємний look. Ймовірно, аби приховати свою надмірну стрункість. Селін Діон одягнула велику жовту сукню-oversize, поверх якої накинула контрастний сірий піджак з білим орнаментом з чоловічого плеча. Її образ доповнили масивні білі кросівки, чорна сумка через плече і сонцезахисні окуляри.



Селін Діон / Getty Images