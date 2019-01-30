Селін Діон вразила черговим виходом у епатажному вбранні: яскраві фото

379 Читать новость на русском
Селін Діон
Селін Діон / Getty Images

Іноземні ЗМІ і репортери не встигають слідкувати за зміною вбрань Селін Діон під час Тижня моди в Парижі. Однак цього разу 50-річна співачка перевершила сама себе.

Нещодавно Селін Діон продемонструвала байкерський "лук" разом зі своїм 34-річним супутником, який супроводжував її на Тижні моди в Парижі. Після декількох її виходів у столиці Франції в мережі почали активно обговорювати її надмірну худорлявість, як для 50-річної жінки.

Читайте також: Дайте мені спокій, – 50-річна Селін Діон емоційно відреагувала на критику щодо її зовнішності

Для свого нового виходу на вулиці Парижа поп-співачка обрала об'ємний look. Ймовірно, аби приховати свою надмірну стрункість. Селін Діон одягнула велику жовту сукню-oversize, поверх якої накинула контрастний сірий піджак з білим орнаментом з чоловічого плеча. Її образ доповнили масивні білі кросівки, чорна сумка через плече і сонцезахисні окуляри.

Селін Діон
Селін Діон / Getty Images

Селін Діон
Селін Діон / Getty Images
 

Теги: LifeStyle Мода Музика Стиль і мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 6474
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
29 січня 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 2347
Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
29 січня 11:15 Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
Юлія Девда 709
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
2135
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1292
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 2308
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук