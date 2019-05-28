Селін Діон зізналась, скільки пар взуття у її гардеробі: приголомшлива цифра

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Селін Діон
Селін Діон / Instagram / @celinedion

Знаменита канадська поп-виконавиця Селін Діон взяла участь в розважальному реаліті-шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Разом з ведучим вона проїхалась вулицями Лас-Вегаса, виконуючи різні хіти, і поміж цим розповіла декілька цікавих фактів про себе.

Одним з таких стало зізнання щодо її гардеробу. Корден запитав її, скільки пар взуття вона має, адже Селін сама неодноразово зізнавалась, що туфлі – важлива частина її життя. Селін не змогла швидко відповісти, називаючи різні числа, але Джеймс її випередив.

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Селін Діон
Селін Діон має 10 тисяч пар взуття / Instagram / @celinedion

Він зазначив, що за чутками, їх нараховується близько 10 тисяч. На що Селін відповіла: "Може бути. Не хотіла цього говорити". Ведучий цього аж ніяк не очікував і спантеличено перепитав, як їй вдається з-поміж усього швидко підібрати взуття для власного виходу.

У Лас-Вегасі у мене є певне місце, давай назвемо це складом. Не скажу за нього, але в моєму будинку у Флориді також була певна система, щоб не заплутатися. У комп'ютері була ціла база, тому мені потрібно було натиснути кілька клавіш, вішалки проверталися, і я швидко знаходила одяг і взуття потрібних кольорів і фасонів,
– поділилась 51-річна знаменитість.

І хоч вона заявила в розмові, що емоційно не прив'язана до свого взуття, але їй було дуже важко прощатись зі своїм взуттям, яке Джеймс Корден дістав через асистента співачки. Вони відкривали вікно автівки просто посеред вулиць Лас-Вегаса і давали перехожим розкішні туфлі артистки, через що незнайомці були приголомшені подіями, що відбувались.

Дивіться випуск із Селін Діон у Carpool Karaoke:

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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