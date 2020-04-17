Сем Г'юен з "Чужоземки" зізнався, чи правдиві чутки про його "гомосексуальність"
Шотландський актор Сем Г'юен, який здобув популярність завдяки ролі Джеймі Фрейзера у серіалі "Чужоземка", спростував чутки про свою "гомосексуальність".
Акторам часто доводиться грати ролі, які кардинально відрізняються від того, якими вони є у житті насправді. До числа таких знаменитостей належить і Сем Г'юен. Він часто втілює на екрані образи чоловіків з нетрадиційною орієнтацією. На особистій сторінці в твіттері Сем розповів, що йому набридто те, що всі вважають його геєм.
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39-річний актор опублікував допис, у якому зізнався, що протягом останніх шести років терпить постійні знущання, переслідування та брехливі історії. Сем каже, що відчуває себе засмученим та розчавленим і більше не може мовчати. Близькі люди з його оточення були ображені, зіткнулися зі смертельними погрозами.
Я ніколи не говорив про це, бо вірю в людяність. Завжди сподівався, що хулігани просто залишать нас в спокої. Не можу вдаватися в подробиці через юридичні причини, але вони виявилися професіоналами: вчителями, психологами,
– розповів Г'юен.
Така заява виникла через те, що Сем неодноразово грав ролі гомосексуальних чоловіків.
Я нормальний хлопець і зовсім не схожий на тих персонажів, яких граю,
– заявив в повідомленні актор.
Що відомо про Сема Г'юена?Сем Г'юен – шотландський актор. Він став відомим завдяки ролі Джеймі Фрейзера у популярному телесеріалі "Чужоземка". У 2018 році презентували фільм "Шпигун, який мене кинув", що також став для актора успішним. Загалом, за час своєї кар'єри він встиг взяти участь у більш, ніж 20 кінороботах.
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