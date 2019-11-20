Семирічна дочка Бейонсе отримала першу музичну нагороду

Старша дочка Бейонсе і Jay-Z – семірічна Блу Айві Картер – отримала свою першу музичну нагороду. Дівчинка стала лауреатом премії Soul Train Award.

Про це повідомляє видання Entertaiment Weekly. Церемонія нагородження пройшла у Лос-Анджелесі.

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Семирічну дочку співаків нагородили разом з іншими творцями пісні Brown Skin Girl, яка входить в альбому Бейонсе "Lion King: The Gift", присвяченого рімейку мультфільму "Король Лев" (The Lion King).

Brown Skin Girl, яка була записана Бейонсе, її дочкою, репером Saint Jhn і нігерійським співаком Wizkid, є однією з найпопулярніших пісень у 2019 році.

Пісня Brown Skin Girl: слухайте тут



Бейонсе і Блу Айві / Getty Images