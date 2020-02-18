"Сенсація": кіно про сексуальні домагання з Шарліз Терон, Ніколь Кідман та Марго Роббі

Документальна (майже) драма про харасмент на американському телеканалі Fox News.

"Сенсація" – не зовсім документальне кіно, бо деякі події змінені для більшої драматичності, а серед реальних дійових осіб трапляються вигадані. Як, наприклад, персонаж Марго Роббі. Творці попереджають про зміну деяких подробиць з перших кадрів, але це міняє факту основи з реальних подій.

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"Сенсація": офіційний кадр з фільму / IMDb

Глядача переносять у події 2016-го року, коли творець рейтингового американського телеканалу Роджер Айлз стикається із звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Тема не нова, хоч і відносно свіжа. За останні 4 роки сам Айлз встиг побути помічником Дональда Трампа у передвиборчій гонитві, померти у 2017-му і стати героєм (не завжди позитивним) низки фільмів та серіалу з Расселом Кроу у головній ролі.

Отож, історія Айлза доволі відома американському глядачеві, але надто далека для українського. Тому, непідготованій особі дивитись "Сенсацію" може бути складно: творці фільму насипають чимало персонажів з Fox News, чиї імена ні про що не говорять, і часто взивають до суперечок за політичні погляди суто американського контексту.



"Сенсація": офіційний кадр з фільму / IMDb

Те, що може зацікавити у "Сенсації" – нотка #MeToo і впізнавані акторки. Хоча, щодо впізнаваних теж можна посперечатись. Наприклад, Шарліз Терон загримували так, що впізнають лише родичі, віддані фанати, і ті, хто прочитав постер до фільму з її іменем. З Кідман і Літгоу схожа ситуація. Власне, за грим "Сенсація" навіть отримала Оскар. Але, на жаль, його мало, аби назвати фільм успішним.

Бажання режисера Джея Роуча помістити у фільм якнайбільше подробиць хоч і зрозуміле, та заважає слідкувати за сюжетом. Тим більше, конфлікт зображений надто хрестоматійно, аби претендувати на заявлений драматичний ефект, який обіцяють спочатку.



"Сенсація": офіційний кадр з фільму / IMDb

Марго Роббі і її персонаж, який називають "збірним образом", натякають на емоційний зашквар і сцена з підняттям спідниці, без сумніву, сильна. Але ця сцена найпотужніша у фільмі за рівнем напруги. В більшості, глядач бачить те ж, що можна у сухому вигляді прочитати на Вікіпедії чи у будь-якому лонгріді присвяченому темі скандалу на Fox News. А таких багато.

Отож, у підсумку маємо недостатньо емоційне кіно про жінок, які бояться поставити хрест на своїй кар’єрі, але не можуть більше мовчати. З персонажем з реального життя, який уособлює поняття зловживання владою і американським політичним фоном. Тема, без сумніву, важлива і проглядається підгрунтя руху #MeToo, але історія подана не найкращим чином.

Рейтинг фільму на IMDb – 6.8, а дивитись його рекомендують з 16 років.

Дивіться трейлер фільму "Сенсація" онлайн:

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