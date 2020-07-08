Якщо ви бажаєте відпочити в стародавній європейській країні з самобутньою культурою, побачити прекрасні пейзажі, то Lifestyle 24 підібрав для вас найкращі локації, які можна побачити подорожуючи Сербією. Читайте також10 фото з Дубаю, від яких падає щелепа Неймовірні локації Сербії Національний парк Тара У національний парк Тара щороку приїжджає сотні туристів. З оглядового майданчикавідкривається чудовий краєвид на гори, річку Дрина та густі ліси. Рекомендується на повний огляд цієї пам’ятки виділити увесь день, щоб детальніше познайомитися з печерами, каньйонами, прогулятися лісом та навіть зустріти там ручних косуль і сарн. Національний парк Тара На території є доволі недорогі апартаменти та готелі, або ж ви можете встановити намет посеред заповідника. Однак такий варіант може бути небезпечним, адже на території живуть ведмеді, про що свідчать спеціальні таблички. Парк відомий своїми красивими вершинами, густими лісами і глибокими печерами, вражаючими водоспадами і гучними гірськими річками. Влітку тут туристи можуть зайнятися рафтингом, водними видами спорту, а взимку – покататися на гірських лижах. Дітям пропонується відпочинок в табірному комплексі Мітровац. Джердабська ущелина Джердабська ущелина входить в одне з найкрасивіших міст у Європі, адже Дунай тут постає у всій своїй красі. Саме тут Дунай досягає своєї найбільшої широти – 6,5 км та найбільшої глибини – 82 метри. Туристів тут возять на круїзах всією ущелиною. Місцями над річкою піднімаються 300-метрові скелі. На берегах Дунаю є також багато старовинних фортець. Джердабська ущелина Скадарлія Сербія славиться історичними пам’ятками та дозволяє на деякий час потрапити в часи Середньовіччя. Серед найбільш знакових об’єктів у Белграді є вулиця Скадарська, вздовж якої розташовується цілий район – автентична Скадарлія. Ця вулиця неабияк захоплює туристів антикварними магазинами, картинними галереями та затишними кав’ярнями. Вулиця Скадарська Сирогойно Сирогойно – це музей просто неба. На території музею є багато старовинних хатів, які побудовані без жодного цвяху, предмети побуту, кузню, пекарню, церкву святих Петра і Павла. Також туристи там купують популярний в’язаний одяг з вовни. Сірогойно оточує прекрасна природа, а повітря там вважається цілющим. Мальовничібудиночки в селі Сирогойно Читайте такожНайгарніші місця Тунісу у фотографіях Новий сад Місто Новий сад називають сербськими Афінами, адже це місто не лише подібне до грецької столиці, але й має велике значення для місцевої культури. На берегах Дунаю є пляжі та атмосферні кафе, де можна посмакувати етнічні страви. Місто ідеально підходить для романтичної подорожі удвох. Переглянути цей допис в Instagram Oceni fotku od 1 do . . . @travelpixelz #repost #novisad #serbia #srbija #vojvodina #petrovaradin #petrovaradinfortress #novisad_novisad #novosadski #europetravel #photographyart Допис, поширений Novi Sad (@novisadlove) 4 Чер 2019 р. о 10:35 PDT advUtils.advDelayLoad(function () { var embeds = document.querySelectorAll('.media_embed'); for (var embed of embeds) { embed.classList.remove('hide') } var scriptTag = document.createElement('script'), firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0]; scriptTag.src = '//www.instagram.com/embed.js'; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(scriptTag, firstScriptTag); }, 'instagramTrigger', '350px'); Парк "Фрушка-гора" За 16 кілометрів від міста Новий сад розташований природний парк "Фрушка-гора". Тут над Дунаєм височіє зубастий гірський хребет, який приховує затишні долини із середньовічними монастирями та неймовірні хвойні гаї. У парку є готелі та вілли для відпочинку та походів у гори. Переглянути цей допис в Instagram #Rakovac #fruskagora . . @filip.petronijevic #novisad #novisadlove #love #novosadski #srbija #srbijauslikama Допис, поширений Novi Sad (@novisadlove) 3 Лип 2018 р. о 11:45 PDT "Місто диявола" У "Місті диявола" туристи зможуть побачити мальовничі земляні стовпи з кам'яними валунами нагорі, розташовані на півдні Сербії. Місцеві жителі називають їх "Диявола Варош". Природна пам'ятка має статус геологічної пам'ятки і користується великою популярністю. "Місто диявола" цілком безпечне З 2002 року Місто диявола включений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Усі стовби з'явилися в результаті природних процесів: ерозії грунту, сили вітру, перепадів температур і атмосферних опадів. Село Кустуріци– Дрвенград Знаменитий сербський кінорежисер Емір Кустуріца любить показувати Сербію у своїх картинах. На його кадрах він зображує країну повною сюрреалізму та особливого колориту. Село Дрвенград спеціально побудували для фільму "Життя як диво". У селі є свій храм і арт-галерея, біля відновлених дерев'яних будинків стоять раритетні авто. А гостям місцеві запропонують келих фірмового смородинового соку. Село в якому Кустуріца знімав свій фільм