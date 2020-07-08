Сербія відкрила свої кордони для іноземних туристів, зокрема, і для українців. Мандрівники можуть в’їжджати на територію країни без тестування на COVID-19 та без 14-денної самоізоляції.

Якщо ви бажаєте відпочити в стародавній європейській країні з самобутньою культурою, побачити прекрасні пейзажі, то Lifestyle 24 підібрав для вас найкращі локації, які можна побачити подорожуючи Сербією. Читайте також 10 фото з Дубаю, від яких падає щелепа Неймовірні локації Сербії

Національний парк Тара

У національний парк Тара щороку приїжджає сотні туристів. З оглядового майданчика відкривається чудовий краєвид на гори, річку Дрина та густі ліси. Рекомендується на повний огляд цієї пам’ятки виділити увесь день, щоб детальніше познайомитися з печерами, каньйонами, прогулятися лісом та навіть зустріти там ручних косуль і сарн.

Національний парк Тара

На території є доволі недорогі апартаменти та готелі, або ж ви можете встановити намет посеред заповідника. Однак такий варіант може бути небезпечним, адже на території живуть ведмеді, про що свідчать спеціальні таблички.

Парк відомий своїми красивими вершинами, густими лісами і глибокими печерами, вражаючими водоспадами і гучними гірськими річками. Влітку тут туристи можуть зайнятися рафтингом, водними видами спорту, а взимку – покататися на гірських лижах. Дітям пропонується відпочинок в табірному комплексі Мітровац.

Джердабська ущелина

Джердабська ущелина входить в одне з найкрасивіших міст у Європі, адже Дунай тут постає у всій своїй красі. Саме тут Дунай досягає своєї найбільшої широти – 6,5 км та найбільшої глибини – 82 метри. Туристів тут возять на круїзах всією ущелиною. Місцями над річкою піднімаються 300-метрові скелі. На берегах Дунаю є також багато старовинних фортець.

Джердабська ущелина

Скадарлія

Сербія славиться історичними пам’ятками та дозволяє на деякий час потрапити в часи Середньовіччя. Серед найбільш знакових об’єктів у Белграді є вулиця Скадарська, вздовж якої розташовується цілий район – автентична Скадарлія. Ця вулиця неабияк захоплює туристів антикварними магазинами, картинними галереями та затишними кав’ярнями.

Вулиця Скадарська

Сирогойно

Сирогойно – це музей просто неба. На території музею є багато старовинних хатів, які побудовані без жодного цвяху, предмети побуту, кузню, пекарню, церкву святих Петра і Павла. Також туристи там купують популярний в’язаний одяг з вовни. Сірогойно оточує прекрасна природа, а повітря там вважається цілющим.

Мальовничі будиночки в селі Сирогойно ​Читайте також Найгарніші місця Тунісу у фотографіях

Новий сад

Парк "Фрушка-гора"

У "Місті диявола" туристи зможуть побачити мальовничі земляні стовпи з кам'яними валунами нагорі, розташовані на півдні Сербії. Місцеві жителі називають їх "Диявола Варош". Природна пам'ятка має статус геологічної пам'ятки і користується великою популярністю.

"Місто диявола" цілком безпечне З 2002 року Місто диявола включений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Усі стовби з'явилися в результаті природних процесів: ерозії грунту, сили вітру, перепадів температур і атмосферних опадів.

Село Кустуріци – Дрвенград