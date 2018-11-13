Серена Вільямс названа "жінкою" року за версією журналу GQ

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Серена Вільямс на обкладинці журналу GQ
Серена Вільямс на обкладинці журналу GQ

Американська тенісистка Серена Вільямс названа жінкою року за версією журналу GQ. Її фотографія опублікована на обкладинці журналу.

Варто зазначити, що сама номінація носить назву Men of the Year, однак на обкладинці журналу Men закреслили і написали Women. Це слово написано фірмовим стилем дизайнера Вирджила Абло. Саме він спроектував її плаття для US Open.

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На трьох інших обкладинках зображені чоловіки, які отримали інші номінації. "Лідером року" став актор Майкл Б. Джордан, "Зіркою року" – актор Генрі Голдінг, "Режисером року" – Джона Хілл.

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Однак варто зауважити, що багатьох обурив той факт, що слово Women було взято в лапки.

Нагадаємо, що тенісистка в цьому році вийшла з декрету і повернулася в спорт. І зробила це доволі успішно, двічі зігравши у фіналах турнірів Grand Slam – Wimbledon та US Open. При цьому у фіналі Відкритого чемпіонату США Вільямс поступилася японці Наомі Осаці. Під час гри американка отримала три попередження: за прийом сигналів від тренера, за зламану ракетку і за те, що обізвала суддю злодієм і брехуном. Також спортсменка звинуватила арбітра у сексизмі.

Теги: LifeStyle Теніс Спорт
Джерело: 24 Канал
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