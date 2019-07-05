Серена Вільямс пояснила, чому не зможе стати хрещеною сина Меган Маркл і принца Гаррі, – ЗМІ

Вже у суботу, 6 липня, відбудуться хрестини Арчі Харрісона, хрещеною матір'ю якого, згідно з чутками, повинна була стати американська тенісистка Серена Вільямс. Однак спортсменка заперечила інформацію, назвавши поважну причину.

Ще до народження первістка принца Гаррі і Меган Маркл мережу підривали новини з припущеннями щодо хресних батьків для їхнього майбутнього малюка. Спершу підозрювали, що цю почесну місію виконає Джордж Клуні, оскільки він є близьким другом королівського подружжя. А пізніше ще однією "підозрюваною" стала Серена Вільямс.

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Вона була однією з перших, хто відвідав Меган Маркл у резиденції після народження Арчі Харрісона. Вона давно товаришують, тому фанати запідозрювали, що хрещеною матір'ю стане саме вона. Однак професійна спортсменка заперечила цю інформацію. Як повідомляє іноземне видання Hello, під час спілкування з журналістами в перерві між грою Серена Вільямс назвала причину, через яку не зможе стати хрещеною для Арчі Харрісона.

Ні, я в цю суботу працюю. Вона все розуміє,

– запевнила тенісистка з акцентом на реакцію Меган Маркл.

А тим часом Меган Маркл сиділа на трибунах, підтримуючи свою подругу під час матчу. Вона зробила своїй подрузі сюрприз, прийшовши на її гру.

Я знала, що вона там. Це завжди дуже зворушливо, знати, що вона присутня. Я щаслива,

– сказала Серена про появу Меган Маркл на турнірі.



