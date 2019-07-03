Серена Вільямс стане хрещеною матір'ю сина Меган Маркл і принца Гаррі, – ЗМІ

Герцоги Сассекські таки наважилися розповісти світові про дату хрещення свого сина Арчі Харрісона. Після офіційного розголошення у мережі поширилися чутки, що хресними батьками стануть близькі подруги Меган Маркл, а також друзі принца Гаррі.

Днями представники королівської сім'ї назвали офіційну дату хрестин 2-місячного Арчі Харрісона. За попередніми даними таїнство хрещення відбудеться в суботу, 6 липня. Одразу після оголошення дати в мережі з'явилася інформація, що герцоги Сассекські визначилися з хрещеними батьками для свого сина.

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Кілька іноземних видань, зокрема Express, повідомляють, що хресною матір'ю для новонародженого представника королівської сім‘ї стане відома американська тенісистка Серена Вільямс. Саме зараз спортсменка перебуває у Великобританії на Вімблдонському турнірі, який триватиме ще кілька днів.

Також на виданнях зазначається, що другою хрещеною може стати ще одна подруга Меган Маркл Джессіка Малруні. А от хрещеними батьками можуть стати Марк Дайер і друг, яких познайомив герцогів Сассекських, Маркус Андерсон.