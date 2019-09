Серена Вільямс вийшла на подіум з 2-річною донькою: фото з показу модного бренду тенісистки

Знаменита американська тенісистка і близька подруга герцогині Сассекської Серена Вільямс напередодні, 10 вересня, презентувала свій модний бренд Serena. Після показу, який відбувся в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, 37-річна спортсменка вийшла на подіум зі своєю маленькою донькою Алексіс.

На початку серпня Серена Вільямс стала зіркою свіжого номера журналу Essence, в якому заговорила про свій бренд і його призначення. Вона розповіла про універсальну червону сукню, яка є у новій колекції, і чому вона хотіла її створити. А напередодні, 10 вересня, світова тенісистка презентувала власну марку на Тижні моди у Нью-Йорку.

Зірковими гостями на показі Серени Вільямс стали Ешлі Грем, яка нещодавно повідомила про вагітність, Кім Кардашян і багато інших.

Що цікаво, показ подруги Меган Маркл пройшов у форматі see now buy now. Ця фраза означає, що гості можуть одразу ж придбати моделі, які їм до вподоби, після завершення показу. Варто додати, що Серена Вільямс запросила на презентацію бренду відому модель plus-size Хейлі Хассельхофф, адже раніше вона розповідала, що сукні у її колекції будуть охоплювати якнайбільші розміри.

Після завершення показу тенісистка вийшла на подіум подякувати гостям за присутність і підтримку, тримаючи на руках свою 2-річну доньку Алексіс Олімпію Оганян.

Я не думала, що все станеться так швидко, що мені подзвонять і скажуть: "Друзі, ми хочемо, щоб ви брали участь у Тижні моди в Нью-Йорку",

– сказала Серена Вільямс про участь у Тижні моди.



Серена Вільямс з донькою / Getty Images