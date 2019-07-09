Серена Вільямс засвітила накачані сідниці на обкладинці журналу Harper's Bazaar: пікантне фото

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Серена Вільямс
Серена Вільямс / Instagram / @harpersbazaarus

Відома професійна тенісистка і близька подруга Меган Маркл знялася для обкладинки глянцю Harper's Bazaar. 37-річна Серена Вільямс приміряла доволі гаряче вбрання, завдяки якому підкреслила форми свого тіла.

Тенісистка Серена Вільямс, яка нещодавно зізналася, що не могла б стати хрещеною матір'ю сина Меган Маркл через Вімблдонський турнір, постала на гарячій обкладинці серпневого номера.

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Професійна спортсменка одягнула кілька гарячих золотистих вбрань, у яких постала перед камерою британського фотографа Alexi Lubomirski. Оскільки систематичні та насичені заняття тенісом залишили свій відбиток на тілі Серени Вільямс, тому на фото найкраща подруга герцогині Сассекської засвітила накачані сідниці та м’язисті ноги.

Серена Вільямс
Серена Вільямс / Фото Harper's Bazaar

Однак від фотосесії у тенісистки залишилося ще кілька кадрів, на яких вона постала у доволі стриманіших, проте яскравих образах.

Фото: Harper's Bazaar

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Теги: Спорт LifeStyle Новини LifeStyle Серена Вільямс
Джерело: LifeStyle 24
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