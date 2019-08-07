Серена Вільямс знову знялася для обкладинки модного журналу: ефектні фото світової тенісистки

Професійна тенісистка і близька подруга Меган Маркл прикрасила обкладинку свіжого випуску журналу Essence. У вересневому номері 37-річна Серена Вільямс заговорила про сучасну моду і свій погляд на класифікацію моделей, а також розповіла про власну лінійку одягу.

Наприкінці липня Серена Вільямс була визнана наймоднішою спортсменкою року, а вже в серпні іноземний журнал Essence презентував вересневу обкладинку, яку вона також прикрасила своїм портретом.

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На лицевій сторінці 37-річна спортсменка постала великим планом. Ліва сторона її обличчя була розфарбована білою фарбою. Над малюнком працювала нігерійська художниця Сенбанджо.



Серена Вільямс / Instagram / @essence

Під час фотосесії для глянцю одна з найкращих подруг Меган Маркл розповіла журналістам про те, що завжди шукає в моді.

Я обожнюю моду, це очевидно. Речі повинні в першу чергу підходити мені, ніби зливатися зі мною. Мені подобаються не тільки незвичайні речі, а й класичні. Все залежить від ситуації: я можу вдягнути якийсь божевільний різнокольоровий костюм або щось незвичайне, чого я раніше ніколи не одягала. Чесно кажучи, я можу вибирати абсолютно різні речі. Все залежить від того, як я себе почуваю,

– зазначила Серена Вільямс.

Після цього вона заговорила про власну лінійку одягу Serena, у випуск від якої нещодавно вийшла модель червоного плаття. За словами тенісистки, вона розробила універсальну червону сукню, яка підійде всім дівчатам. Також вона зазначила, що у вузьких колах вони та її близькі не вживають словосполучення plus-size щодо класифікації пишнотілих моделей. Натомість вони називають їх great, що означає моделі великого розміру.