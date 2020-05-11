Сергій Бабкін показав архівні фото вінчання з дружиною: вражаючі кадри

Сьогодні, 11 травня, український музикант святкує 12 річницю вінчання зі своєю дружиною Сніжаною. З нагоди свята Сергій Бабкін поділився ексклюзивними кадрами з сімейного альбому, зробленими під час обряду, та привітав кохану зі знаковим днем розкішним букетом.

Сергій та Сніжана познайомилися 2007 року, а вже за рік 11 травня – таємно повінчалися. Офіційний шлюб пара уклала лише 2009 року, проте з того моменту, як закріпила стосунки перед Богом, залишається нерозлучною і донині. Так, в інстаграм-профілі Сергій Бабкін публічно привітав кохану дружину з 12 річницею вінчання.

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Як з'ясувалося, обряд відбувся у скромній церкві, яка розташована в тому ж приміщенні, що й магазин. Тоді 29-річний співак та 22-річна акторка обмінялися обітницями у присутності лише двох свідків, залишивши таїнство виключно своїм святом. Сніжана була вбрана у білу сукню до колін, туфлі на невисоких підборах, а волосся зібрала у довгу косу й прикрила хусткою. Сергій Бабкін також постав у світлому одязі – штанах, сорочці з короткими рукавами та туфлях.

Наше 11 травня багато-багато років тому! Наш початок! Ділюся найбільш сокровенним – таїнством вінчання!

– прокоментував артист.

Для перегляду всіх фото з вінчання Сергія та Сніжани Бабкіних гортайте вправо.

Один з найбільших романтиків українського шоу-бізнесу не міг залишити дружину без подарунка у такий знаковий для них день. Він привітав кохану просто у ліжку, засипавши її пелюстками троянд. Згодом Сергій Бабкін подарував Сніжані величезний букет квітів, які вона показала у мережі. "Наш ранок! 12 років від дня вінчання. Найчарівніше наше свято", – зазначила обраниця музиканта.

Нагадаємо, що подружжя не мало пишного весілля з десятками запрошених гостей, а наречена замість білої весільної сукні одягла джинсове плаття та шкіряні чоботи на шпильці. Вони одружилися 27 березня 2009 року. Сергій Бабкін пригадав, що ледь не проспав своє весілля, адже того дня приїхав до рідного Харкова з Києва, де був на гастролях два тижні. Його святкові збори тривали 5 хвилин, проте у РАЦС він все ж встиг.