Сьогодні, 22 червня, Сергій Притула святкує 39-ий день народження. З цієї нагоди журналісти 24 каналу вирішили згадати мультфільми, в яких можна почути голос зіркового іменинника.

Сергій Притула добре відомий українцям за рейтинговими телепроєктами "Вар'яти-шоу", "Суперінтуїція" та "Хто зверху?" Чимало прихильників шоумена пам'ятають і його виступи в українському Comedy Club та "Файна Юкрайна". У кожному з цих шоу Сергій Притула вражав глядачів гумором та дотепністю. Водночас не менш талановитим він виявився і в озвучуванні мультфільмів.

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З нагоди дня народження гумориста журналісти 24 каналу вирішили підібрати 4 мультфільми, у яких можна почути голос Сергія Притули.

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (2018)

В українському мультфільмі "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" Сергій Притула озвучив Нестора Літописця.

За сюжетом, мандрівний артист Руслан мріє стати справжнім лицарем, проте продовжує виступати зі своїми шоу у Києві. Та одного дня він зустрічає красуню Мілу, не підозрюючи, що вона – принцеса. Руслан одразу ж закохується в дівчину. Але про щасливе одруження хлопець може тільки мріяти: Людмилу викрадає могутній чаклун Чорномор. Відважний артист, не зважаючи на небезпеку, вирушає у захопливу подорож, щоб врятувати кохану.

Дивіться трейлер до мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила": відео

"Секрети домашніх тварин" (2016, 2019)

Улюблений персонаж із "Секретів домашніх тварин" – кролик Сніжок – в українському дубляжі звучить голосом Сергія Притули. В цьому мультфільмі актор неперевершено передав характер персонажа та зробив його репліки ще кумеднішими.

Дивіться, як Сергій Притула озвучив Сніжка: фрагмент відео

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У центрі сюжету – життя собаки Макса, який живе у престижному районі Нью-Йорка. Його господиня Кеті дбає про головного героя, а коли вона йде на роботу, він розважається зі своїми друзями. Та ідилія завершується, коли в їхній квартирі поселяється дворняжка Дюк, а через непорозуміння вони обидвоє опиняються на вулиці. Собакам доведеться об'єднатись у команду, адже на них влаштує полювання кролик Сніжок, який керує армією покинутих тварин.

У другій частині мультфільму пригоди домашніх улюбленців продовжаться.

Дивіться трейлер до мультфільму "Секрети домашніх тварин 2": відео

"Бігфут Молодший: Стань легендою" (2017)

Головний герой Адам наважується на небезпечну мандрівку, щоб знайти свого зниклого батька. І йому це вдається, однак таємниці родича ще небезпечніші, аніж можна було уявити. Виявляється, батько Адама – снігова людина Бігфут, що переховується в лісах. Його почала переслідувати корпорація HairCo, яка прагне влаштувати наукові експерименти, що можуть завершитись летально. Щоб не наражати близьких на небезпеку, він покинув сім'ю. Та як тільки Адам знаходить тата, на їхній слід натрапляють представники HairCo.

У мультфільмі Сергій Притула озвучив Бігфута.

Дивіться трейлер до фільму "Бігфут Молодший: Стань легендою": відео

"Робінзон Крузо: Дуже заселений острів" (2016)

Не менш захопливим є мультфільм "Робінзон Крузо: Дуже заселений острів". За сюжетом, Робінзон Крузо потрапляє на безлюдний острів. Він переконаний, що один мешкає там, але насправді якийсь час за ним спостерігали звірі. Коли тварини зрозуміли, що Робінзон Крузо не становить для них загрози, вони виходять знайомитись з новим мешканцем острова. І якщо одні герої хочуть стати друзями людини, то інші – мріють поласувати ним.

Як Робінзон Крузо заговорив голосом Сергія Притули: дивіться відео

Цікаво, що гонорари за озвучування мультфільмів Сергій Питула передає на благодійність. Так, за роль Сніжка у "Секретах домашніх тварин" шоумен оплатив відпочинок дітей українських військових та придбав устаткування для дитячої клініки в Тернополі.