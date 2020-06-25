Успішний шоумен вже п'ять років одружений з продюсеркою Катериною Сопельник, у шлюбі з якою народилась його донька Соломійка. Проте цьому щасливому союзу передувало одруження з тернополянкою Юлією, яке завершилося розлученням. Після розриву Сергій Притула підтримує колишню та навіть подарував їй величезну квартиру.

Про особисте життя Сергій Притула розповів в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях". Він досить рідко коментує перший шлюб з Юлією Андрійчук, яка 2008 року народила йому первістка – сина Дмитра. Навколо другого одруження шоумена точилося чимало чуток. Проте сам артист спростовує те, що дружина Катерина Сопельник нібито зруйнувала його сім'ю.

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Сергій Притула наголошує, що розлучення з Юлією відбулося за їхньою спільною згодою й стало логічним завершенням частих сімейних конфліктів та суперечок. Вони намагалися зберегти шлюб, проте було вже надто пізно. А роман з Катериною зав'язався лише тоді, коли попередні стосунки тріщали по швах.

На той момент, коли Притула одружувався вдруге – 2015 року, його перша дружина вже була вагітна від іншого. Проте ексчоловік навіть попри розлучення намагався підтримати Юлію, якій придбав розкішну квартиру з площею 150 квадратних метрів та в два яруси лише для того, щоб вагітна жінка відчувала себе комфортно під час виховання дитини.

Якщо розлучаються двоє, то, певно, треба створити якийсь образ засранця, який досягнув чогось і лишив бідну і згорьовану жінку. Не знаючи, що я продовжував жити на 30 квадратних метрах, але купив своїй колишній 150 квадратних метрів,

– наголосив Сергій Притула.

Зараз ведучий у чудових стосунках з ексдружиною. Він не лише спілкується з її нинішнім чоловіком, а й познайомив кохану Катерину з Юлією. Жінки говорять на тему виховання дітей, а 12-річний син Дмитро від першого шлюбу з розумінням поставився до розлучення батьків.

Нагадаємо, що одразу після закінчення інституту Сергій Притула ледь не одружився на спір. Він розповідав, що хотів перевірити на рішучість одну з подруг й на очах в друзів запропонував піти до РАЦСу. Дівчина погодилася й вже з квітами перед дверима кабінету, в якому пишуть заяви молодята, Притула випалив: "Мала, та я прикалувався".