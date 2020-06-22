Популярний ведучий та шоумен Сергій Притула сьогодні, 22 червня, відзначає свій 39 день народження. Іменинник вирішив відсвяткувати його у сімейному колі в мальовничих Карпатах. Він поділився зворушливим фото, яке одразу підкорило мережу.

Сергій Притула – не лише успішний гуморист та ведучий, а й люблячий чоловік та татко двох дітей – доньки Соломійки та сина Дмитра. Він обожнює проводити час з родиною, тому вирішив відзначити своє 39-річчя у колі найближчих. Фото зі святкування він опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

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З нагоди дня народження Сергій Притула з сім'єю відправився у Карпати, адже обожнює відпочинок на природі й має своєрідну традицію зустрічати новий рік свого життя в горах. Так, минулого року під час гучної вечірки з друзями він зламав ногу, а травма обернулася для нього хірургічним втручанням та кількома місяцями у гіпсі.

Попри минулорічний інцидент Сергій Притула не відмовився від святкування в Карпатах та щиро сподівається, що цей візит мине без прикрих конфузів.

39! Сподіваюсь, цього разу візит в Карпати обійдеться без зламаних кінцівок,

– підписав шоумен іменинний допис.

На фото Притула позує поряд з дружиною Катериною, сином Дмитром, племінником Данилом та 2-річною донечкою Соломією на руках. Родина в хорошому гуморі та в передчутті святкування серед фантастичних пейзажів.

Як Сергія Притулу привітали з днем народження?

Варто зазначити, що з 39-річчям зірку привітали й знамениті колеги. Так, колега-ведуча програми "Хто зверху?" Леся Нікітюк опублікувала в інстаграм-сторіс спільне фото на руках в Притули, яке було зроблене на знімальному майданчику.



Леся Нікітюк привітала Сергія Притулу з днем народження / Фото Instagram Stories/ @lesia_nikituk

А телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала для іменинника хорошою подругою, зізналася, що він змусив її повірити в дружбу між чоловіком і жінкою. Вітальний допис вона доповнила серією фото зі спільної вечірки, на яких зірки танцювали поряд. "Я взагалі не вірю в дружбу між чоловіком і жінкою! Але ти змушуєш мене періодично в цьому сумніватися! Люблю тебе, мій мега талановитий і незвичайний друг. З днем народження! Я поруч!" – написала Єфросиніна.