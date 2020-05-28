Сергій Притула зізнався, в який момент для нього Київ став рідним

Український журналіст та волонтер Сергій Притула за декілька днів до Дня міста Києва поділився власними спогадами про столицю України, яку він приїхав підкорювати 14 років тому.

Телеведучий Нового каналу не соромиться казати, що перший час у Києві після переїзду з Тернополя жив у орендованій квартирі з гуртом "Скай", де за його словами "там був дурдом". Про це він розповів виданню Elle.

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Нащо вимахуватися перед людьми, мовляв, "Я такий крутий, живу в Києві", коли ти мешкаєш у двокімнатній квартирі, де ще восьмеро людей? Я знаю, про що говорю, бо сам такий період проходив, коли ми на вулиці Патріса Лумумби (зараз – Іоанна Павла II) жили тусовкою з групою "Скай", і там, звісно, був дурдом!

– розповів Притула.

За його словами, на початку 2000-х у столицю з Тернополя переїхало чимало знайомих, але залишилось жити мало. Чоловік переконаний, що це місто нікого не чекає з широко розпростертими руками.

"Київ – це неймовірне місто, місто можливостей, місто, яке ніколи нікого не чекає з широкими обіймами. Адаптація до нього відбувалася доволі складно. Я належу до певної категорії тернополян, які виїхали до Києва "пачкою". Водночас, пацанів і дівчат із тернопільскої "діаспори", з якими я регулярно спілкувався в середині "нульових", було приблизно десятка два. З них до Тернополя повернулося більше половини. Не змогли реалізувати себе, не змогли адаптуватися", – згадав Сергій Притула.

Але телеведучий чітко пам'ятає, який момент для нього став знаковим у Києві – коли він нарешті зрозумів, що його дім у столиці, а не деінде.

Чітко пам`ятаю, коли зрозумів, що люблю Київ… Я працював на "Music-радіо", тоді дуже пізно вийшов з офісу радіостанції після вечірнього ефіру. Там світив ліхтар і падав лапатий сніг. Я стояв і думав: "Хочу додому". Тоді в моїй уяві постала не стара квартира, яку я орендував у Тернополі, не мамина хата у Збаражі, а от саме та, у Києві, де я на той момент жив,

– зізнався чоловік.