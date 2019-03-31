Сергій Бабкін ледь не проспав власне весілля: цікаві подробиці

Український артист та учасник гурту 5'nizza Сергій Бабкін, який очікує поповнення у сім'ї, відсвяткував 10 років шлюбу з дружиною Сніжаною. Співак зізнався, що ледь не проспав власне весілля.

Бабкін опублікував на своїй сторінці в Instagram спільні знімки зі Сніжаною з дня розпису у 2009 році.

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"27 березня міжнародний день театру! Професійне свято всіх, чиє життя так чи інакше пов'язане з театральним мистецтвом. Але я був би не я, якщо б сказав інакше. Рівно 10 років тому, в моєму житті, 27 березня стало мати зовсім інше значення... дуже особисте. У цей день ми зі Сніжаною вийшли з РАГСу, розгорнули паспорта на сторінці зі штампом про шлюб і сфотографувалися. Це був 2009 рік", – повідомив артист.

На опублікованих фото Сергій та Сніжана кумедно демонструють відкриті на сторінці зі штампом паспорти. А в інтерв'ю у "Світському житті" співак зізнався, що ледь не проспав день весілля.

Це був просто божевільний день. Сніжана звісно готувалася, зранку поїхала робити зачіску, а я того ранку приїхав з Києва, де був на гастролях десь два тижні. Я поїхав одразу додому і завалився спати, бо не виспався у потязі. І я ледь не проспав. Моя матір зателефонувала Сніжані і спитала, чи будити мене, а вона неочікувала, каже, так, так звісно будіть. Я підскочив, що було то й вдяг і за 5 хвилин доїхав до РАГСу,

– згадав Бабкін.