Сергій Бабкін поділився ніжним відео з новонародженим сином

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Сергій та Сніжана Бабкіни з сином
Сергій та Сніжана Бабкіни з сином / Instagram / @babkin_official

Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана насолоджуються батьківством. Подружжя виховує трьох спільних дітей, серед яких – новонароджений Єлисей. З немовлям артист зробив чарівні кадри, якими поділився у мережі.

Перед камерою Сергій Бабкін постав з оголеним торсом на кухні. Чарівний ролик його дружина зняла у розкішному маєтку в Харкові, де й проживає зіркова пара. Артист заграв для свого наймолодшого сина на гітарі та заспівав фрагмент пісні з мультфільму "Бременские музыканты". При цьому новонароджений Єлисей лежав на подушці та уважно слухав батька, мило махаючи ручками і ніжками. 

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Водночас на Instagram-сторінці Сніжани Бабкіної з'явилось фото з маленьким Єлисеєм. Зіркова матуся ніжно притулила сина до себе, не показавши його обличчя на камеру. 

"Вечірньо-повітряні ванни... Отримала пропозицію прогулятися і охоче погодилася", – прокоментувала Сніжана Бабкіна. 

Що відомо про четверту дитину Сергія Бабкіна?
Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана до березня 2019 року приховували, що готуються до поповнення в сім'ї. Оголосити новину пара вирішила тільки на 7 місяці вагітності акторки. Сніжана Бабкіна народила сина 18 червня у приватній клініці, послугами якої свого часу скористались Джамала, Світлана Тарабарова, Лілія Ребрик, Валентина Хамайко. Сина зіркове подружжя вирішило назвати Єлисеєм.

Відомо, що це не перша дитина Сергія та Сніжани Бабкіних. Пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура. Окрім цього, співак має 12-річного Іллю від попереднього шлюбу. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти Сергій Бабкін
Джерело: LifeStyle 24
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