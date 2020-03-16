Сергій Бабкін поділився, як береже себе та сім'ю в час пандемії коронавірусу
Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана лише нещодавно оклигали після реанімування їхнього сина Єлисея в харківській лікарні. Тепер подружжя повернулось у домашню рутину, де продемонструвало, як варто себе берегти в час поширення коронавірусу.
Зокрема, цінними та простими порадами поділився на інстаграм-сторінці Сергій Бабкін. Він зазначив, що у час тритижневого карантину в Україні варто приділити своєму здоров'ю особливу увагу.
До теми Володимир Остапчук показав, як потрібно вітатись з друзями під час карантину: кумедне відео
"Що роблю я:
– вранці тепла вода з лимоном;
– велосипед;
– біг;
– загартування (опрацювання судин);
– дихальні вправи;
– присідання, віджимання, прес;
– більше вітаміну С;
– мінімум 1,5 літра води в день;
– фрукти, овочі, зелень (у великій кількості);
– медитація 15-20 хвилин в день;
– часте миття рук;
– в ніс – сольовий розчин, мінімум 3 рази в день;
І багато-багато любові! Будьте здоровенькими!"
Окрім цього, Сніжана Бабкіна опублікувала фото, на якому постала в захисній масці. Вона зізналась, що у людних місцях без неї тепер не буде з'являтись.
Додамо, що станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина – померла.