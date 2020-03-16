Сергій Бабкін поділився, як береже себе та сім'ю в час пандемії коронавірусу

Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана лише нещодавно оклигали після реанімування їхнього сина Єлисея в харківській лікарні. Тепер подружжя повернулось у домашню рутину, де продемонструвало, як варто себе берегти в час поширення коронавірусу.

Зокрема, цінними та простими порадами поділився на інстаграм-сторінці Сергій Бабкін. Він зазначив, що у час тритижневого карантину в Україні варто приділити своєму здоров'ю особливу увагу.

До теми Володимир Остапчук показав, як потрібно вітатись з друзями під час карантину: кумедне відео

"Що роблю я:

– вранці тепла вода з лимоном;

– велосипед;

– біг;

– загартування (опрацювання судин);

– дихальні вправи;

– присідання, віджимання, прес;

– більше вітаміну С;

– мінімум 1,5 літра води в день;

– фрукти, овочі, зелень (у великій кількості);

– медитація 15-20 хвилин в день;

– часте миття рук;

– в ніс – сольовий розчин, мінімум 3 рази в день;

І багато-багато любові! Будьте здоровенькими!"

Окрім цього, Сніжана Бабкіна опублікувала фото, на якому постала в захисній масці. Вона зізналась, що у людних місцях без неї тепер не буде з'являтись.

Додамо, що станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина – померла.