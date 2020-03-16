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Сергій Бабкін поділився, як береже себе та сім'ю в час пандемії коронавірусу

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Сергій Бабкін / Instagram / @babkin_official

Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана лише нещодавно оклигали після реанімування їхнього сина Єлисея в харківській лікарні. Тепер подружжя повернулось у домашню рутину, де продемонструвало, як варто себе берегти в час поширення коронавірусу.

Зокрема, цінними та простими порадами поділився на інстаграм-сторінці Сергій Бабкін. Він зазначив, що у час тритижневого карантину в Україні варто приділити своєму здоров'ю особливу увагу.

До теми Володимир Остапчук показав, як потрібно вітатись з друзями під час карантину: кумедне відео

"Що роблю я:

– вранці тепла вода з лимоном; 
– велосипед;
– біг;
– загартування (опрацювання судин);
– дихальні вправи;
– присідання, віджимання, прес;
– більше вітаміну С;
– мінімум 1,5 літра води в день;
– фрукти, овочі, зелень (у великій кількості);
– медитація 15-20 хвилин в день;
– часте миття рук;
– в ніс – сольовий розчин, мінімум 3 рази в день;

І багато-багато любові! Будьте здоровенькими!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем доброго дня. Сейчас самое время уделить своему здоровью особое внимание. Что делаю я: -утром тёплая вода с лимоном -велосипед -бег -закаливание ( проработка сосудов ) -дыхательные упражнения -приседания, отжимания, пресс - больше витамина С - минимум 1,5 литра воды в день - фрукты, овощи, зелень( в большом количестве) -медитация 15-20 минут в день - частое мытьё рук - в нос солевой раствор минимум 3 раза в день И много-много Любви!️ Будьте здоровенькими! #сергейбабкин #всемздоровья #харьков #СБ

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

 

Окрім цього, Сніжана Бабкіна опублікувала фото, на якому постала в захисній масці. Вона зізналась, що у людних місцях без неї тепер не буде з'являтись.

 

Додамо, що станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина – померла.

коронавірус карантин

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Поради Сергій Бабкін
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