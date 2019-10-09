Сергій Бабкін показав своє перше фото з дружиною Сніжаною

Український співак Сергій Бабкін показав зворушливе архівне фото зі своєю дружиною Сніжаною, з якою вони виховують трьох дітей – 4-місячного Єлисея, 8-річну Веселину та 12-річного Артура.

Архівне фото з коханою Сергій опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. У підписі артист повідомив, що це їхнє перше спільне фото зі Сніжаною.

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Нагадаємо, Сергій Бабкін одружений вже вдруге. Зі Сніжною він познайомився у 2007 році і для нього вона стала коханням з першого погляду.

Перше побачення Сергія і Сніжани пройшло у грудні в Харкові, коли артист запросив дівчину у ресторан і запізнився на дві години.

"Був грудень, було дуже сніжно і холодно, і ми домовилися зустрітися біля метро – заклад був поруч. Мороз страшний, стою, чекаю, потім дзвоню, він трубку не бере, пишу повідомлення... Потім спускалася в метро грітися, знову виходила на вулицю подивитися, чи не пропустила я його, знову спускалася в метро. І так – дві години", – згадала першу зустріч дружина Бабкіна в інтерв'ю "КП в Україні".



Архівне фото Сергія і Сніжани Бабкіних / Instagram / @babkin_official

Я дуже вірю в долю. Вірю, що людина з'являється в нашому житті не випадково, і я внутрішньо відчувала, що це не просто так. І з кожним роком відчуваю, що це було як пазли, які десь бовталися, літали, а потім з'єдналися. Було багато знаків, щоб все пазли зійшлися, і, дай бог, щоб назавжди,

– заявила Сніжана.



Сім'я Бабкіних / Instagram / @babkin_official