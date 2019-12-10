Сергій Бабкін розсмішив прихильників спогадами про перше побачення з дружиною

Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана є однією зі взірцевих пар вітчизняного шоу-бізнесу. Щоразу знаменитості зачаровують публіку спільними виходами та ніжними дописами про подружнє життя. Однак, як виявилось, перше їхнє побачення було далеко не ідеальним.

Сергій та Сніжана Бабкіни поділились своєю історією в Improv Live Show, що виходить на Новому каналі. За словами артистів, їхнє перше побачення було далеко не ідеальним, адже вокаліст запізнився на зустріч зі Сніжаною на 2 години.

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"Я одягла довгу красиву дублянку, осінні чоботи на шпильці. Чому осінні? Тому що вони красиві. Мороз був градусів 20, напевно. Так я чекала дві години. Мерзла, ніг вже не відчувала. Його телефон не відповідав", – згадала Сніжана Бабкіна.

Як виявилось, Сергій перед знаковим побаченням пішов на полювання. Тому до станції метро "Пушкінська", що у Харкові, він прийшов у не зовсім парадному вбранні та ще й з болотом.

Через дві години я прийшов. Просто був із кумом на полюванні в Харківській області. Прибіг на побачення в дублянці, що пропахла багаттям, в якійсь шапці,

– розповів Сергій Бабкін.

А от Сніжана добре пам'ятала, що її коханий прийшов на побачення із бруднезними чоботами. Пара пішла до ресторану "Париж", де провела романтичний вечір. Та це не єдиний раз, коли Сергій Бабкін запізнився на зустріч: як пригадує його дружина, актори "Театру 19", де вони обидвоє працювали, завжди змушені були чекати на артиста.

"Чоботи в нього були абсолютно брудні. Я ще думаю: де в снігу, в мороз ось так можна забруднитися?.. Та ми постійно тебе чекали! Не могли почати репетицію", – додала Сніжана Бабкіна.

Як відомо, у 2008 році Сергій та Сніжана Бабкін таємно повінчалися. Тоді актриса ще була у стосунках з іншим чоловіком, тому закоханим знадобилося багато часу, щоб умовити священика провести церемонію вінчання. Пара пообіцяла, що одразу після шлюбу налагодить особисте життя. Так і сталося: зараз Сергій і Сніжана Бабкін щасливі в шлюбі, виховують трьох дітей і живуть в Харкові.