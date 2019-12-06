Сергій Бабкін влаштував концерт для родини за вечерею: зворушливе відео

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Сергій Бабкін з родиною / Instagram /@babkin_official

Дружина музиканта на сторінках соціальних мереж поділилася сімейним відео. На ньому співак виконує одну зі своїх пісень "Прилітай" під укулеле. Трек був присвячений маленькому синові Єлисеєві, якому 19 грудня виповниться 6 місяців.

Відомий український співак досить часто дозволяє прихильникам зазирнути в його особисте життя. Він активно ділиться світлинами з родинного відпочинку, показує дружину Сніжану в палаті пологового будину після народження сина та публікує перші спільні фото з коханою, доповнюючи їх зворушливими зізнаннями. Напевно, сім'ю Бабкіна можна назвати однією з найвідкритіших в українському шоу-бізнесі. 

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Сніжана Бабкіна показала підписникам, як проходять їхні звичні родинні вечори. Талановитий татко вирішив попрацювати понаднормово. Аби розважити свого п'ятимісячного сина, він взяв до рук невеличку гавайську гітару та замість колискової виконав власну композицію "Прилітай". 

До слова, незважаючи на щільний ненормований графік артиста, Сергію Бабкіну досить часто вдається знаходити час для сімейних вечерь. Він ділиться фото, на яких його багатодітна родина є у повному складі: дружина Сніжана, 8-річна Веселина, 13-річний Артур і наймолодший Єлисей.

Бабкін вже не вперше розважає сина своєю музикою. Напевно, це найкращий метод, аби заспокоїти малюка. 

Вечірній кухонник. Є квартирник, є природник, є дахівник, а у нас кухонник,
– прокоментував виконавець. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти Сергій Бабкін
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