Сергій Бабкін вперше заспівав у дуеті зі своєю дружиною Сніжаною: чарівне відео

Популярний український співак Сергій Бабкін зумів здивувати прихильників під час одного з концертів. Артист вийшов на сцену зі своєю дружиною Сніжаною та виконав пісню зі свого репертуару.

27 жовтня у Жовтневому палаці пройшов довгоочікуваний концерт Сергія Бабкіна. Виступ був дуже особливим, адже поєднав знані пісні співака та його розповіді про життя. Для меломанів артист також підготував чимало сюрпризів. Зокрема, Сергій Бабкін вперше виконав трек у дуеті зі своєю дружиною Сніжаною.

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Поява жінки на сцені стала справжнім сюрпризом для глядачів. Спершу Сергій Бабкін почав виконувати "Напиши меня", після чого до нього вийшла Сніжана, грайливо підтанцьовуючи під ритми пісні. Це вперше подружжя у дуеті заспівало цю пісню, від чого артист не стримував хвилювання та захвату.

"Вперше у своєму житті вийшов на музичну сцену, щоб заспівати наживо нашу дуетну пісню "Напиши меня"! Це був клубок почуттів, емоцій, переживань, хвилювання, який сплітався із захопленням, насолодою і глобальним задоволенням! Я такий щасливий, що це сталося! Сніжано, я люблю тебе! У житті з тобою легко, затишно і тепло, а на сцені – це ковток чистого повітря", – поділився Сергій Бабкін.

Дивіться відео виступу Сергія та Сніжани Бабкіних:

Як відомо, пісню "Напиши меня" Сергій та Сніжана Бабкіни створили ще у 2016 році. На 10 річницю шлюбу подружжя вирішило підготувати романтичне відео, яке доповнило б слова ліричної композиції. Ролик артисти зняли самотужки, коли перебували на сімейному відпочинку, тому прихильники могли побачити морські пейзажі, щасливі усмішки, поцілунки та ніжні обійми пари.

Це перша дуетна пісня Сергія та Сніжани, яку вони презентували громадськості. Трек увійшов до альбому Бабкіна #неубивай.