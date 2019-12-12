Сергій Бабкін вразив прихильників новим образом

Український співак Сергій Бабкін показав у мережі нові світлини, які приголомшили його прихильників. Артист змінив форму вусів та виглядає зовсім по-іншому.

Як відомо, Сергій Бабкін – один з представників українського шоу-бізнесу, який з легкістю погоджується на кардинальні зміни образу. Платиновий блонд, біляве чи рожеве волосся – якими тільки змінами не дивував артист. Однак перед Новим роком співак вирішив внести корективи у свій образ та зробив іншу форму вусів, нагадуючи стиль кінця минулого століття.

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Ймовірно, новий імідж був пов'язаний зі спектаклем Alice in Wonderland, у якому Сергій Бабкін зіграв зі своєю чарівною дружиною Сніжаною. У дописі він розповів, що успішно виступив на прем'єрі постановки у Харкові, після чого вирушив до столиці. Співак та актор зізнався, що два дні були в нього дуже насиченими, тому робота у Києві нагадує відпочинок.

"Я завжди був впевнений в тому, що, коли я приїжджаю у Київ – це важка робота, щільний графік, я постійно відвідую різні заходи. Але сьогодні все навпаки. Після двох прем‘єрних напружених вистав Alice in Wonderland, що нарешті відбулися у Харкові 10 та 11 грудня, я відчуваю приємну та солодку втому. Тому в порівнянні з тим, що сталося в останні два дні в Харкові, сьогодні та завтра в Києві я буду відпочивати", – поділився Сергій Бабкін.

Раніше Сніжана Бабкіна публічно заявляла, що підтримує свого коханого у змінах іміджу. Спершу дружина співака проти кардинальних перевтілень, однак розуміє, що це спосіб показати свою свободу.

"Бабкін 11 років не п'є, розпрощався майже з усіма шкідливими звичками, не ходить з "мужиками" в баню, на футбол, риболовлю, не розважається ніде окремо від нас і т.д. Для жінки – це ідеальний варіант, так? Велика, щоденна робота, але який результат. І ось Бабкін, або ваш ідеальний чоловік каже: "Хочу змінити щось у своїй зовнішності" Ваша відповідь якою буде? Звичайно ж! І всі щасливі! А це ж найголовніше... Спочатку я завжди проти, але так він висловлює свою свободу. В цьому є вихід накопиченої втоми, негативу, якихось заборон. Свого роду очищення", – розповідала Сніжана Бабкіна.